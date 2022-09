"Anioły z Sindżaru". Premiera dokumentu Hanny Polak w HBO Max (wideo)

Łukasz Szewczyk

• "Anioły z Sindżaru" w reżyserii nominowanej do Oscara Hanny Polak to poruszający dokument opowiadający o ludobójstwie Jezydów, jakiego w 2014 roku w irackim Sindżarze dokonało ISIS.

• Hanna Polak daje głos ocalałym i pokazuje, jak wielką mają w sobie moc, żeby uratować z niewoli bliskich, dać świadectwo okrutnemu bestialstwu i ocalić wiarę w człowieczeństwo

• Premiera w HBO Max

Hanifa, główna bohaterka dokumentu, cudem uniknęła porwania przez żołnierzy ISIS, którzy brutalnie napadli w 2014 roku na społeczność jezydzką, będącą mniejszością etniczną i religijną, mieszkającą w irackim regionie Sindżar. Pięć młodszych, nastoletnich sióstr Hanify nie miało tyle szczęścia - zostały uprowadzone, a następnie poddane torturom i niejednokrotnie zgwałcone. Hanifa podejmuje się niebezpiecznej misji odnalezienia sióstr i sprowadzenia ich do domu. Obiecała to ojcu, który zmarł po tym, jak dowiedział się, jak okrutnie żołnierze ISIS potraktowali jego córki. Hanna Polak, towarzysząc jej w poszukiwaniach, demaskuje skalę dokonanej zbrodni i pokazuje, jak mimo doznanej tragedii niezwykle silną i zdeterminowaną kobietą jest Hanifa.- mówi w filmie Saeed, drugi bohater filmu, który także cudem ocalał i widział, w jak bestialski sposób zostali zamordowani jego bliscy. Hanna Polak jedzie z nim do rodzinnej wioski, z której zostały tylko gruzy i kości zamordowanych mieszkańców. Relacje Saeeda uświadamiają, jak łatwo można zniszczyć życie niezagrażającej nikomu społeczności, tylko dlatego, że wyznaje ona inną wiarę.W filmie pojawia się także Nadia Murad, Jezydka, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, której udało się uciec z niewoli. Jest siostrą Saeeda, który ze wzruszeniem ogląda jej mowę noblowską. Nadia apeluje w niej o pomoc i stawia światu ważne pytania. Zastanawia się także, jak to jest możliwe, że w XXI wieku, dobie globalizacji i praw człowieka, dokonuje się masakry niewinnej ludności i oddaje do niewoli seksualnej prawie 7 tysięcy niewinnych, często bardzo młodych Jezydek, a świat nic nie robi, żeby je ocalić.Film "Anioły z Sindżaru", pokazując ogrom dokonanej zbrodni, jest wołaniem o sprawiedliwość. Uświadamia także, że przemoc, niezależnie od szerokości geograficznej, zawsze wygląda tak samo.Dokument "Anioły z Sindżaru" został wyprodukowany przez HBO Max, Hanna Polak Films, Saxonia Entertainment, Česká Telewize, z udziałem ZDF we współpracy z Arte. Produkcja zdobyła Grand Prix Dolnego Śląska tegorocznego 19. Millenium Docs Against Gravity, a także Nagrodę Najlepszego Filmu Polskiego 19. Millenium Docs Against Gravity. Film został również zakwalifikowany na listę tytułów kandydujących do nominacji do Europejskich Nagród Filmowych.Premiera dokumentu Anioły z Sindżaru w reż. Hanny Polak odbędzie się 30 września w HBO Max, a emisja w HBO 27 października.