Dwie kategorie Nagrody Woyciechowskiego 2022

Łukasz Szewczyk

• Prestiżowy konkurs o Nagrodę Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego rozszerza swoją formułę.

• W tym roku oprócz tradycyjnej nagrody dziennikarskiej, przyznawanej od 2005 roku, niezależna kapituła wyłoni najlepszego autora internetowego

• Uroczystą galę poprzedzi "Forum dziennikarskie"

Motyw przewodni tegorocznej Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego brzmi "Media i wojna. Między informacją a propagandą", a kontekstem dla jego rozwinięcia będzie wojna w Ukrainie. Pojawi się on nie tylko podczas tradycyjnej gali, ale również w programie "Forum Dziennikarskiego", które - jak zapewnia organizator - będzie platformą wymiany doświadczeń i opinii oraz miejscem dyskusji, w której wezmą udział zarówno mentorzy, jak i młodzi, początkujący dziennikarze i studenci dziennikarstwa.- mówi Mariusz Smolarek, redaktor naczelny Radia ZET.Celem Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego - "Autor internetowy" jest uhonorowanie twórców internetowych, którzy w danym roku wyróżniali się rzetelnością, wiarygodnością, syntetycznym podejściem do poruszanych tematów oraz mieli istotny wkład w kształtowanie poglądów i postaw obywatelskich. Kandydatów do konkursu może zgłosić każdy. W tym roku termin nadsyłania formularzy upływa 23 września.- podkreśla Smolarek.Nominowanych i zwycięzcę wyłoni niezależna Kapituła, w skład której wchodzą dziennikarze-laureaci Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego, dziennikarze aktywni i wyróżniający się w sieci, mający ugruntowany dorobek zawodowy, przedstawiciele organizacji fact-checkingowych i mediów branżowych oraz przedstawiciel Radia ZET. Laureat oprócz honorowej statuetki otrzyma też 30 tys. zł netto.Wyniki obu kategorii Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego 2022 zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali, która odbędzie się 16 listopada w Auli Fizyki Politechniki Warszawskiej.