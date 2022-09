"Burza namiętności" premierowo w DIZI

Łukasz Szewczyk

• We wrześniu anteną DIZI zawładnie "Burza namiętności"

• Popularny serial dołączy do listy tureckich telenowel

Miłość, namiętność i intrygi pomiędzy bohaterami o zachwycającej urodzie, a wszystko to na tle zapierającej dech w piersiach tureckiej scenerii. "Burza namiętności" spełnia wszystkie warunki telenoweli, na jaką fani tego gatunku czekają z niecierpliwością.Ulfet (Emel Çölgeçen) to młoda kobieta, która szybko poznaje słodko-gorzki smak miłości. Jej namiętna relacja z mężczyzną, któremu oddała serce, kończy się wraz z chwilą, gdy dowiaduje się, że jest w ciąży. Wtedy Kudret (Fikret Kuskan), starszy brat kobiety, aby uniknąć hańby, morduje jej ukochanego. Nieślubne dziecko przychodzi na świat w tym samym czasie, w jakim Meryem (Ebru Aykaç), żona Kudreta, rodzi swojego syna. Kudret wykorzystuje tę sytuację, porywa dziecko i kładzie obok swojego nowonarodzonego syna. Siostrze mówi, że dziecko zmarło. Chłopcy dorastają jak bracia i nikt nie domyśla się prawdy. By zatrzeć wspomnienie o bolesnej stracie Ulfet wyjeżdża z wioski. Po latach decyduje się jednak wrócić w poszukiwaniu prawdy.Dodatkowo, wszystkie odcinki serialu będą dostępne premierowo w serwisie FilmBox+ na dzień przed emisją na kanale DIZI."Burza namiętności" od poniedziałku, 26 września o godz. 16:00