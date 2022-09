17 sezon "Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy" jesienią w MTV. Nowe twarze

Łukasz Szewczyk

• W niedzielę (18 września 2022 roku) na ekrany MTV powróci program "Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy".

• W 17. sezonie show oprócz dobrze znanych widzom uczestników zobaczymy też kilka nowych twarzy.

Pierwszą z nich jest Ola Okrzesik. To 24-letnia kobieta sukcesu z Krakowa. Prowadzi dwie własne firmy, a zawodowo zajmuje się aktorstwem, modelingiem i wykonywaniem zabiegów medycyny estetycznej. Oprócz tego jej pasją jest pole dance. Ona również może być już znana widzom z innych seriali i programów rozrywkowych takich jak "Apetyt na miłość", "19+", "Szkoła", "Szpital" i "Fachowcy"."Warsaw Shore" po roku przerwy wraca na antenę MTV Polska. Nagrania do tegorocznej edycji najbardziej imprezowego show w Polsce realizowane były we Wrocławiu. Ekipowicze zamieszkali w kultowej willi z 5. sezonu programu, gdzie imprezy rozkręcały legendy formatu: Stifler, Ania "Mała" i Wojtek "WG". Kto tym razem ruszy na podbój wrocławskich klubów?Wśród uczestników 17. edycji znaleźli się prawdziwi weterani produkcji - Milena Łaszek i Patryk Spiker oraz twarze doskonale znane widzom z ostatnich sezonów show - Oliwia Dziatkiewicz, Lena Majewska, Jeremiasz "Jez" Szmigiel i Kamil Jagielski. Fani formatu zobaczą na ekranach również znanego z poprzedniej edycji Michała "Sarnę" Sarnowskiego. Zaskoczeniem będzie z pewnością trójka debiutantów.Ola nie będzie jedyną dziewczyną, która zasili ekipę. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć także Wiktorię Robert. Ma 23 lata i mieszka w Warszawie, gdzie pracuje jako make-up i tattoo artist. Poza tym zajmuje się też modelingiem i działa aktywnie w mediach społecznościowych. Wolny czas najchętniej spędza ze znajomymi w barach, restauracjach i klubach na imprezach trapowych. Program "Warsaw Shore" nie jest jej telewizyjnym debiutem. Wcześniej brała już udział w produkcjach "MakeUp Influencer Academy" i "Power of Love Polska".Premierze 17. sezonu "Warsaw Shore" towarzyszy trwająca od 1 września autopromocja oraz kampania promocyjna, która wystartuje 9 września. Kreację kampanii stworzył wewnętrzny dział Kreacji Paramount Network, za realizację odpowiada Dziki.Film, media planował dom mediowy Wavemaker. Kampania obejmuje kanały własne Paramount Network oraz kampanię online na platformach: Tik Tok, Instagram, Facebook, YouTube oraz WP. Producentem wykonawczym "Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy" pozostaje Dragon Head.Nowe odcinki "Warsaw Shore" będzie można oglądać w każdą niedzielę o godz. 23.00 w MTV Polska, a emisja pierwszego z nich odbędzie się już 18 września. Wszystkie 13 odcinków dostępnych będzie również w serwisie Player.pl w ramach abonamentów. Pierwszy odcinek zostanie udostępniony na platformie dzień po premierze w MTV Polska. Jednocześnie subskrybenci dostaną dostęp do 2. odcinka, co oznacza, że będą mogli oglądać kolejne epizody tydzień przed ich telewizyjną premierą.Do rozkręcających imprezy chłopaków dołączy Przemysław "Sequento" Skulski. Ma 27 lat i pochodzi z Kostrzyna nad Odrą. Od 6 lat pracuje w Hamburgu, gdzie prowadzi swoją firmę wykończeniową. Jego pasje to siłownia, samochody i oczywiście imprezy! Wśród swoich planów na przyszłość wymienia wytatuowanie całego ciała i udział w walkach MMA. Czy jego szalony taniec godnie zastąpi kocie ruchy Kasjusza?