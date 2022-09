"Kryminalne zagadki Mazur". Nowa seria kryminalna w Romance TV

Łukasz Szewczyk

• W październiku stacja Romance TV pokaże premierowo pełną tajemnic i zagadek nie-miecką serię detektywistyczną "Kryminalne zagadki Mazur"

• Akcja dzieje się na naszym rodzimym, malowniczym i urzekającym Pojezierzu Mazur-skim.

Główną bohaterką jest Viktoria Wex, technik kryminalistyki, która przyjeżdża z Berlina do ro-dzinnego miasteczka, Pasymia, by rozwiązać sprawę tajemniczego zniknięcia jej wuja. Pożegnal-ny list do Victorii sugeruje samobójstwo. Jego zaginięcie jest jednak tylko początkiem niepoko-jących wydarzeń... W serii występują niemieccy i polscy aktorzy: Claudia Eisinger, Sebastian Hülk, Karolina Lodyga, Wiesław Zanowicz, Natalia Bobyleva.W pierwszym odcinku(1 październi-ka, godz. 20.00) Viktoria w piwnicy domu Fryderyka znajduje zwłoki Antoniego Trudzińskiego, pozbawionego skrupułów miejscowego biznesmena. Sprawa rodzinna przeradza się zatem w sprawę karną. Victoria zdaje sobie sprawę, że zwłoki zostały umiejętnie podrzucone w celu ukrycia czasu i przyczyny śmierci. Jako niemiecka urzędniczka nie ma uprawnień w polskiej poli-cji, ale wiejski policjant, Leon Pawlak włącza ją w śledztwo. Mieszkańcy wioski nie darzą jej sym-patią, gdyż chcieliby, aby śmierć nielubianego biznesmena została potraktowana jako wypadek, a ich życie spokojnie mogło toczyć się dalej. Jednak obsesyjna w swym perfekcjonizmie Viktoria chce poznać prawdę - nawet jeśli stanie się to dla niej jeszcze bardziej bolesne.Z kolei w drugim odcinku(8 października, godz. 20.00) dokonuje kolejnego strasznego odkrycia: ciała łowczego Glińskiego, które znajduje się w pobliżu wypatroszonego żubra. Dla Viktorii jest to miejsce zbrodni. Szczególna jej zdolność do wyciągania wniosków z poszlak jest bardzo ważna, gdyż praktycznie nie ma żadnych dowodów i śledztwo staje w martwym punkcie. Gdy Viktoria i policjant Leon Pawlak zdają sobie sprawę, jaki dochód można osiągnąć z nielegalnej sprzedaży mięsa zwierząt, są na dobrej drodze do rozwiązania sprawy. Czy uda im się jednak rozwikłać wszystkie tajemnice i zagadki małego mia-steczka na Mazurach?