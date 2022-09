Serial "Moje życie w Rolling Stonesach" w HBO Max

Łukasz Szewczyk

• Nowa czteroodcinkowa produkcja przedstawia portrety członków The Rolling Stones, prezentując ekscytujące historie każdego z nich.

• Serial "Moje życie w Rolling Stonesach" zawiera szereg wywiadów z zespołem oraz plejadą gwiazd rocka.

• Premiera w HBO Max

Po raz pierwszy seria wnikliwych wywiadów rzuca światło na każdego z członków The Rolling Stones, by pokazać, jak czwórka muzycznych geniuszy połączyła siły, by stworzyć muzykę kochaną przez miliony ludzi na całym świecie.Wyreżyserowana przez wielokrotnie nagradzanych dokumentalistów Ollivera Murraya i Clare Tavernor produkcja daje bezpośredni dostęp do legendarnej czwórki muzyków, którzy opowiadają swoje historie. Ich opowieści łączą się z wywiadami z plejadą artystów i ludzi, którzy pokochali muzykę Rolling Stones i się nią inspirowali.Każdy odcinek serialu "Moje życie w Rolling Stonesach" dedykowany jest jednemu z artystów, a wszystkie cztery odcinki są już dostępne w HBO Max.