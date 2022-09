Liga Konferencji i Liga Europy w Viaplay. Lech jedzie do Villarreal

Łukasz Szewczyk

• Piłkarze Lecha Poznań zaczynają w czwartek zmagania w fazie grupowej Ligi Konferencji UEFA

• Już w pierwszym meczu zmierzą się na wyjeździe z jednym z faworytów całych rozgrywek, półfinalistą poprzedniej edycji Ligi Mistrzów i triumfatorem Ligi Europy z 2021 roku

Po falstarcie na początku sezonu Ekstraklasy wydaje się, że Poznaniacy złapali wiatr w żagle o czym świadczą trzy ligowe zwycięstwa z rzędu i awans na ósmą pozycję w tabeli. Z kolei zawodnicy Villarreal już od pierwszej kolejki imponują formą, o czym świadczą trzy wygrane i remis oraz trzecie miejsce w ligowym zestawieniu. Dość powiedzieć, że wraz z Realem Madryt i FC Barceloną są jedną z trzech niepokonanych jak dotąd ekip w La Liga, a jako jedyni nie stracili do tej pory nawet jednej bramki (stosunek goli 9:0). Przed mistrzami Polski zatem bardzo trudne zadanie.Motorem napędowym "Żółtej łodzi podwodnej", bo tak z racji kanarkowych strojów nazywają Villarreal kibice, są napastnik Gerard Moreno - jeden z kandydatów do zdobycia korony króla strzelców pucharowych rozgrywek - oraz reprezentant Argentyny, dynamiczny pomocnik Giovani Lo Celso.- analizuje trener Lecha, Holender John van den Brom.Już podczas pierwszej serii spotkań fazy grupowej Ligi Konferencji i Ligi Europy nie zabraknie hitowych pojedynków z udziałem największych klubów na kontynencie. Do najciekawiej zapowiadających się meczów z pewnością zaliczyć trzeba starcia Manchester United - Real Sociedad San Sebastian, Fenerbahce Stambuł - Dynamo Kijów, Lazio Rzym - Feyenoord Rotterdam, FC Zurich - Arsenal Londyn i FC Nantes Olympiakos Pireus w Lidze Europy oraz OGC Nice - FC Koeln i West Ham United - FC Steaua Bukareszt w Lidze Konferencji. W ostatnim z wymienionych spotkań w akcji raczej nie zobaczymy Łukasza Fabiańskiego, który ma pewne miejsce między słupkami bramki "Młotów" w Premier League. W krajowych pucharach oraz na arenie międzynarodowej szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności ma bowiem dostać konkurent Fabiańskiego, Francuz Alphonse Areola. Londyńczycy są zdecydowanym faworytem meczu z wicemistrzami Rumunii.W składach uczestników europejskich zmagań nie brakuje jednak polskich nazwisk, a do tych najistotniejszych zaliczyć trzeba pomocnika Romy Nicolę Zalewskiego, którego klub zmierzy się Ludogorcem Razgrad. W szeregach Bułgarów regularnie występuje 24-letni pomocnik Jakub Piotrowski.Znakomicie odnalazł się w Rotterdamie Sebastian Szymański, który w tym sezonie zdobył już dla Feyenoordu dwa gole i zaliczył trzy asysty, a teraz będzie chciał pokonać bramkarza rzymskiego Lazio. Z kolei w barwach kijowskiego Dynama występuje obrońca Tomasz Kędziora. Przed Ukraińcami trudne spotkanie na zawsze gorącym terenie w Stambule.Na występ w barwach Unionu Berlin przeciwko belgijskiemu Royale Union Saint-Gilloise ma szansę Tymoteusz Puchacz. Polski defensor mecze Bundesligi ogląda jak dotąd z trybun lub ławki rezerwowych, ale liczy, że w pucharach otrzyma swoje minuty od trenera Ursa Fischera.We Fiorentinie zmiennikiem jest Szymon Żurkowski, pomocnik regularnie pojawia się na boisku w końcowych minutach, Włosi zmierzą się z RFS Ryga. Tymczasem Marcin Bułka przegrał z Kasperem Smeichelem rywalizację o pozycję pierwszego bramkarza Nicei, która podejmie FC Koeln.Karol Angielski przeniósł się latem do Sivassporu. Turcy jadą do Pragi na mecz ze Slavią, a polski napastnik może pojawić się na placu gry w końcówce. Na dłuższy występ liczy drugi z naszych snajperów występujących nad Bosforem. Patryk Szysz broni barw Basaksehir, a klub ze Stambułu zagra na wyjeździe ze szkockim Heart of Midlothian.Transmisja:Czwartek (8 września):• godz. 18:45(studio)Komentatorzy: Rafał Wolski i Artur Wichniarek