KSW 74 w Viaplay. De Fries śrubuje rekord, Kita chce rewanżu, "kozak walka" Janikowskiego

Łukasz Szewczyk

• W ten weekend w Ostrowie Wielkopolskim odbędzie się gala KSW 74

• Hitem starcie o pas wagi ciężkiej pomiędzy najdłużej panującym czempionem tej kategorii w historii, Philem De Friesem, a numerem jeden wagi ciężkiej, Ricardo Praselem.

Phil De Fries jest najdłużej panującym czempionem wagi ciężkiej KSW w historii i zamierza dalej trwać na królewskim tronie. Przed walką z Ricardo Praselem zapowiada, że ciężko pracuje na to, aby pozostać niepokonanym w okrągłej klatce KSW i liczy, że uda mu się skończyć przeciwnika przed czasem. Anglik zdobył tytuł w roku 2018 pokonując Michała Andryszaka, a następnie obronił go sześciokrotnie. W pokonanym polu de Fries zostawił takich zawodników, jak: Michał Kita, Karol Bedorf czy Tomasz Narkun, jest na fali dziewięciu wygranych z rzędu i pozostaje niepokonany od 2017 roku!Czy Ricardo Prasel przerwie tę niesamowitą serię? Brazylijczyk ma na swoim koncie trzynaście wygranych, z czego dziewięć zdobył przez poddanie i zapowiada, że właśnie w parterze planuje stłamsić mistrza i wygrać z nim przez poddanie. Z kolei De Fries zapowiada, że będzie chciał znokautować pretendenta w stójce. W sobotni wieczór dowiemy się kto miał rację.Podczas gali KSW 74 Michał Kita chce udowodnić wszystkim, że przegrana z Darko Stosiciem była jedynie wypadkiem przy pracy. Do pierwszej walki Kity ze Stosiciem doszło w czerwcu zeszłego roku podczas gali KSW 61. Obaj postawili w tym boju na mocne stójkowe wymiany i chociaż początkowo wydawało się, że to Polak przejął w starciu inicjatywę i systematycznie rozbija rywala, Serb nagle trafił potężnym sierpem, po którym już na macie dokończył dzieła zniszczenia. Kita uważa, że uderzenie Darko było jedynie szczęśliwym trafem.- podkreśla Kita.Stosic nie kryje, że ponownie nastawia się na mocne, stójkowe wymiany, ale jest przekonany, że i tym razem wyjdzie z okrągłej klatki z rękami uniesionymi w geście zwycięstwa. -- zapowiada Serb.Damian Janikowski powraca do klatki KSW po efektownej wygranej z gali KSW 68, kiedy to już w pierwszej rundzie pojedynku znokautował Tomasza Jakubca. Były medalista olimpijski w zapasach został za to zwycięstwo wyróżniony podwójnym bonusem - za nokaut i walkę wieczoru. W Ostrowie zmierzy się z doświadczonym Brytyjczykiem, Tomem Breese'em.- mówi Janikowski.W Arenie Ostrów dojdzie do pojedynku dwóch perspektywicznych zawodników będących na początku swojej zawodowej drogi. Arkadiusz Mruk z Ostrowa Wielkopolskiego i Borys Dzikowski z Rawicza, zmierzą się w limicie kategorii średniej. Dla Mruka występ na KSW 74 będzie debiutem w zawodowym MMA, Dzikowski ma już za sobą jedną profesjonalną walkę.Wchodząc do KSW jedną walkę w rekordzie miał również Wojciech Kazieczko, który zawalczy na gali KSW 74. Debiutując w okrągłej klatce na gali KSW 69 zmierzył się z Lubošem Lesákiem i w pięknym stylu wygrał przez nokaut. Dopisał tym samy do swojego rekordu drugą wygraną przed czasem i idzie po kolejne.Rywalem Kazieczki będzie pochodzący z Ukrainy Eduard Demenko. Zawodnik ten zadebiutował w zawodowym MMA rok wcześniej od Polaka i ma na swoim koncie pięć stoczonych pojedynków. Podobnie jak Kazieczko, lubi wygrywać przed czasem. Do tej pory Ukrainiec trzy razy wychodził z klatki zwycięski, dwa razy wygrał przez poddanie, a raz znokautował przeciwnika.W ramach 74. gali Konfrontacji Sztuk Walki w ostrowie Wielkopolskim zaplanowanych jest dziewięć pojedynków w siedmiu kategoriach wagowych. Karta walk KSW 74 zostanie ostatecznie zatwierdzona po piątkowej ceremonii ważenia.