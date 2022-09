Nowy "Pinokio" w Disney+. Steczkowska śpiewa hymn Disneya (wideo)

Łukasz Szewczyk

Już od dzisiaj można oglądać teledysk do piosenki "Milion gwiazd na niebie lśni", którą Justyna Steczkowska wykonała specjalnie na potrzeby nowej, aktorskiej wersji filmu "Pinokio". Powszechnie znany utwór, pochodzący z klasycznej animacji "Pinokio" z 1940 roku, jest jednym z głównych tematów muzycznych filmu w reżyserii Roberta Zemeckisa z udziałem Toma Hanksa i Cynthii Erivo, który można już oglądać na platformie Disney+."Milion gwiazd na niebie lśni" to ikoniczny utwór, który stworzyli Leigh Harline (muzyka) oraz Ned Washington (słowa) do klasycznej animacji "Pinokio" z 1940 roku. W oryginale piosenka była wykonana przez Cliffa Edwardsa, wcielającego się w postać Hipolita Świerszcza, a w polskiej wersji wykonał ją Kazimierz Brusikiewicz. W nowej, aktorskiej wersji "Pinokia" jeszcze na etapie scenariusza podjęto decyzję, że w przeciwieństwie do wersji z 1940 roku piosenkę wykona nie Hipolit Świerszcz, a Błękitna Wróżka, która spełnia marzenie Gepetta o posiadaniu syna. Autorem słów do polskiej wersji utworu jest Włodzimierz Krzemiński.Zdobywca Nagrody Akademii Robert Zemeckis reżyseruje nową wersję ukochanej opowieści o drewnianym pajacyku, który wyrusza w pełną przygód wędrówkę, by stać się prawdziwym chłopcem. Tom Hanks wciela się w rolę Geppetta, snycerza, który buduje i traktuje Pinokia (Benjamin Evan Ainsworth) jak własnego syna. Joseph Gordon-Levitt gra Hipolita Świerszcza, który jest nie tylko przewodnikiem Pinokia, a także jego "sumieniem". W Błękitną Wróżkę wciela się nominowana do Nagrody Akademii Cynthia Erivo, a Luke Evans wciela się w Woźnicę.W polskiej wersji językowej głosów bohaterom użyczyli m.in.: Krzysztof Wakuliński jako Gepetto, Antoni Jędrak jako Pinokio, Wojciech Paszkowski jako Hipolit Świerszcz oraz Monika Urlik jako Błękitna Wróżka.Nową, aktorską wersję klasycznej historii "Pinokia" można od dziś oglądać wyłącznie na platformie Disney+.