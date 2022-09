Półfinał US Open Iga Świątek - Aryna Sabalenka na żywo w Eurosporcie i Playerze

Łukasz Szewczyk

• W nocy z czwartku na piątek (8/9 września) Iga Świątek zmierzy się z Aryną Sabalenką w półfinale US Open.

• Spotkanie Polki z Białorusinką rozpocznie się około 3:00.

• Transmisja w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Półfinał US Open Iga Świątek – Aryna Sabalenka

Iga Świątek po raz pierwszy w karierze awansowała do półfinału US Open! W meczu o finał rywalką liderki rankingu WTA będzie Białorusinka Aryna Sabalenka. Ich spotkanie będzie drugim meczem na korcie im. Arthura Ashe'a i rozpocznie się około 3:00 w nocy z czwartku na piątek. W towarzyszącym transmisji studiu pojawią się legendy światowego tenisa: Mats Wilander, Alex Corretja, Barbara Schett. Spotkanie Świątek - Sabalenka skomentują Dawid Olejniczak i Lech Sidor.Każdy mecz US Open dostępny jest na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.