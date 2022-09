Dokument "Haaland - WIelka Decyzja" na Viaplay (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Na początku sierpnia platforma streamingowa Viaplay oraz gwiazda Manchesteru City i reprezentacji Norwegii, Erling Haaland, poinformowali o nawiązaniu długoterminowej, wielorynkowej współpracy.

• Pierwsza produkcja Viaplay której bohaterem jest napastnik to wyjątkowy dokument "Haaland - The Big Decision", czyli "Haaland - Wielka Decyzja".

Dzięki bezprecedensowemu dostępowi do zawodnika i jego otoczenia możemy śledzić losy Haalanda przez całą wiosnę 2022 roku, kiedy Norweg był głównym celem transferowym największych klubów Europy, zanim zdecydował się podpisać kontrakt z "The Citizens" w ramach transakcji o wartości 60 milionów euro.22-letni Haaland to jedno z najgorętszych nazwisk w światowej piłce nożnej. Produkcja zatytułowana "Haaland - The Big Decision" to ekskluzywny film dokumentalny, który pozwala widzom Viaplay na unikalny wgląd zarówno w historię jego błyskawicznej kariery, jak i ściśle strzeżone życie prywatne.Napastnik nie potrzebował wiele czasu aby stać się ulubieńcem, a wręcz bohaterem kibiców Manchesteru City. Po sześciu kolejkach sezonu 2022/2023 Norweg ma na swoim koncie już dziesięć bramek i zostawił daleko w tyle rywali w wyścigu o koronę króla strzelców Premier League. Jakby tego było mało we wtorkowym debiucie w Lidze Mistrzów UEFA w barwach nowego klubu dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.Taka statystyka to zresztą nic nadzwyczajnego w przypadku Skandynawa, który przybył na Wyspy z reputacją jednego z najskuteczniejszych strzelców w Europie, z 86 bramkami w 89 występach dla swojego poprzedniego klubu, Borussii Dortmund.Na mocy porozumienia z Viaplay Erling Haaland został również ambasadorem platformy w dziewięciu krajach europejskich, w których ma ona prawa do transmisji rozgrywek Premier League, w tym również w Polsce.Polska premiera filmu "Haaland - WIelka Decyzja" 2 sobotę, 10 września 2022 roku, na platformie Viaplay.