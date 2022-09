Kino Polska na 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Mobilne studio Anywhere TV

Łukasz Szewczyk

• Kanał Kino Polska zwiększa swoją coroczną aktywność podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

• W tym roku Kino Polska jest już nie tylko Sponsorem Nagrody Publiczności, ale również Partnerem Głównym wydarzenia, a także partnerem mobilnego studia telewizyjnego Anywhere TV

Kino Polska od kilku już lat jest Sponsorem Nagrody Publiczności Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Nagrodę w tej szczególnej kategorii tradycyjnie wręcza przedstawiciel firmy podczas uroczystej gali kończącej festiwal - w tym roku będzie to Bogusław Kisielewski, Prezes Grupy Kino Polska. Ponadto Kino Polska zyskuje w tym roku status Partnera Głównego Festiwalu i znajdzie się w gronie podmiotów najbardziej zaangażowanych we współpracę przy wydarzeniu.Całkowicie nową aktywnością Kino Polska będzie natomiast współpraca z mobilnym studiem telewizyjnym Anywhere TV, które od kilku lat działa w trakcie Festiwalu i gości znakomitych przedstawicieli polskiego filmu.Podczas tegorocznej edycji FPFF gośćmi Kino Polska w studiu Anywhere TV będą .in.. aktor Borys Szyc, który opowie o swoim udziale w fil"ie "Ryfka"; producent filmowy i jednocześnie producent "Ryfki" Kuba Kosma (m.in. Wszystkie nasze strachy), który nie tylko przybliży swój najnowszy film, ale powie też o warunkach pracy producentów w Polsce; dyrektor artystyczny festiwalu Tomasz Kolankiewicz, który podzieli się wrażeniami nt. poziomu tegorocznych filmów; Bogusław Kisielewski, prezes Grupy Kino Polska, nadawcy kanału Kino Polska, który zdradzi kulisy zaangażowania firmy w koprodukcje filmów oraz promocję polskiej kinematografii, a także Małgorzata Łupina, Dyrektor Programowa i ds. Produkcji Telewizyjnej Grupy Kino Polska, od której dowiemy się więcej nt. zaangażowania firmy w produkcję filmów i seriali.Studio Kino Polska i Anywhere TV będzie zlokalizowane na pierwszym piętrze Teatru Muzycznego w Gdyni i będzie działało od wtorku, 13 września do piątku, 16 września.- mówi Patrycja Gałązka, Dyrektor Marketingu i ds. Rozwoju Biznesu w Grupie Kino Polska.- mówi Marcin Ranuszkiewicz, wydawca i producent w Anywhere TV.Specjalną atrakcją dla gości 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni będą zorganizowane przez Kino Polska stacje rowerowe, z których będzie można bezpłatnie wypożyczać rowery. Stacje rowerowe Kino Polska będą zlokalizowane przy Gdyńskim Centrum Filmowym (Plac Grunwaldzki 2) oraz przy wejściu do Centrum Handlowego "Riviera" (ul. Kazimierza Górskiego 2). Stacje będą otwarte od poniedziałku, 12 września do piątku, 16 września, w godzinach 8:30 - 20:00 oraz w sobotę, 17 września, w godzinach 8:30 - 18:00.