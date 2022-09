Wyłudzenia "na wnuczka" i ślubny snakdal, Nowy sezon "Ojca Mateusza" w TVP1

Łukasz Szewczyk

• Telewizyjna Jedynka rozpoczyna emisję nowego sezonu "Ojca Matuesza"

Nowy sezon "Ojca Mateusza" rozpocznie się jak w klasycznym filmie grozy od trzęsienia ziemi, czyli od wizyty komendanta Morusa i serii wyłudzeń "na wnuczka". Dokonana w seminarium duchownym zuchwała kradzież bezcennej księgi przypomni wszystkim o sandomierskiej Sybilli podającej się za medium. Zbrodnia, w którą zamieszana będzie sławna lokalna influencerka, zainspiruje Natalię do tego, by spróbować swoich sił w wirtualnej przestrzeni. Kiedy ks. Mateusz będzie pracować nad rozwikłaniem zagadki mężczyzny uzależnionego od komputerowych gier, jego gosposia nieoczekiwanie odkryje w sobie pasję do wirtualnych czołgów.Pewna niefortunna zamiana płaszczy dostarczy ważnego dowodu w sprawie zabójstwa pierwszego stopnia, a motyw innej zbrodni okaże się mieć związek z recepturą mięsnych konserw. Zupa grzybowa ugasi emocje po skandalu podczas ślubu, duch zadłużonego męża jednej z parafianek pojawi się w pałacu biskupim, zabawy z bronią znów okażą się niebezpiecznym hobby, a za jednym z przestępstw stać będzie średniowieczny rycerz. W Sandomierzu nawet ksiądz z wizytą duszpasterską może okazać się nie tym, za kogo się podaje. Na szczęście ks. Mateusz wciąż będzie mógł polegać na swojej niezawodnej detektywistycznej intuicji, a do zespołu policjantów dołączy Zosia Nocul.