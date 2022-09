Hollywood Casino 400 na żywo w Motowizji

Łukasz Szewczyk

• Wyścig w Darlington na dobre rozpoczął playoffy w tegorocznym sezonie NASCAR Cup Series.

Kansas Speedway to klasyczny 1,5-milowy owal zaliczany do grupy cookie cutter. Tego typu obiekty wciąż stanowią większość torów w kalendarzu NASCAR Cup Series, oraz generowały najciekawsze wyścigi sezonu 2022. W trakcie playoffów ta grupa obiektów także jest niezwykle mocno obecna. Wyścig na Kansas Speedway będzie pierwszym na takim torze, a więc doświadczenie zdobyte w Kansas City może być niezwykle owocne w dalszej części decydującej fazy tegorocznych mistrzostw.W Darlington liderem klasyfikacji generalnej został Joey Logano. Logano wspólnie z Kyle'm Buschem byli szybcy przez cały wyścig Southern 500. Busch, który prowadził przez największą liczbę okrążeń nie ukończył wyścigu z powodu awarii silnika. Był to pierwszy tego typu przypadek w Toyocie z numerem #18 od sezonu 2020. Logano stracił szanse na zwycięstwo w końcówce rywalizacji i podobnie jak Hamlin, nie był w stanie dogonić Erika Jonesa, który pomknął po swoje drugie zwycięstwo w Southern 500 w karierze.Zgodnie z zasadami fazy playoff po pierwszej tegorocznej rundzie, która zakończy się za tydzień, z walki o mistrzostwo odpadną kierowcy zajmujący pozycje pomiędzy 13., a 16. w klasyfikacji generalnej. Aktualnie w tej grupie znajdują się Austin Cindric, Austin Dillon, Chase Briscoe i Kevin Harvick. Cała czwórka miała problemy w Darlington i wyścig w Kansas może być dla nich ostatnią szansą na utrzymanie nadziei o tegorocznym mistrzostwie serii.Podczas ubiegłotygodniowej rywalizacji spore problemy miał także ówczesny lider klasyfikacji generalnej i zwycięzca czterech wyścigów sezonu 2022 - Chase Elliott. Kierowca pochodzący z Georgii nie ukończył wyścigu i spadł na zdecydowanie mniej bezpieczne 9. miejsce w klasyfikacji generalnej. Elliott nie może pozwolić sobie na kolejny słaby wyścig. W bardzo podobnej sytuacji są także Larson, Chastain i Busch, dla których nieudany występ w Kansas mógłby oznaczać koniec szans na triumf w klasyfikacji generalnej w listopadzie tego roku.Wyścig Hollywood Casino 400 na żywo na antenie Motowizji, już w niedzielę 11 września o godzinie 21:00. Rywalizacje skomentują Szymon Tworz i Michał Budziak.Transmisje NASCAR na antenie Motowizji:• NASCAR Cup Series 2022 Kansas Speedway - niedziela, 11 września, godz. 21.00-00.30• NASCAR Cup Series 2022 Bristol Motor Speedway -niedziela, 18 września, godz. 01.30-05.00• NASCAR Cup Series 2022 Texas Motor Speedway - niedziela, 25 września, godz. 21.30-01.30