Musiał, Piróg, Szwed, Maffashion i Herbuś w nowej edycji "Fortu Boyard". Premiera w Viaplay (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Premiera nowego sezonu programu "Fort Boyard Polska"

• W nowej edycji do rywalizacji przstąpi 48 gwiazd świata rozrywki i sportu.

• Uczestnicy nowej serii, która będzie składała się z ośmiu odcinków, w walce o główną wygraną zmierzą się w nowych, nieznanych dotąd konkurencjach.

"Fort Boyard" po raz kolejny zagości na ekranach widzów Viaplay. Jest to jeden z najbardziej znanych programów z kategorii 'adventure game shows' - dotychczas na całym świecie powstały ponad 35 odsłon programu w różnych wersjach językowych.W tym roku do fortu mieszczącego się w cieśninie Pertuis d'Antioche na zachodnim wybrzeżu Francji oprócz niezawodnego duetu prowadzących: aktorki i osobowości telewizyjnej Elżbiety Romanowskiej oraz artysty kabaretowego, stand-upera oraz prezentera radiowego i telewizyjnego Mariusza Kałamagi, producenci programu zabrali wiele gwiazd doskonale znanych polskiej publiczności. W premierowym odcinku nowej serii zobaczymy Julię 'Maffashion' Kuczyńską, Damiana 'Stiflera' Zduńczyka, Mischeel Jargalsaikhan, znaną z serialu 'Rodzina zastępcza', piosenkarkę i reżyserkę filmową Marię Sadowską, projektantkę Ewę Minge oraz Macieja Dąbrowskiego, czyli twórcę znanego kanału internetowego 'Z DVPY'.Drugi odcinek pokaże zmagania takich osobowości jak Aleksandra Szwed, Edyta Herbuś, Tomasz Barański, Kamila Szczawińska oraz Katarzyna Skrzynecka, która uczestniczyła w programie wraz ze swoim mężem - Marcinem Łopuckim.Premiera pierwszych dwóch odcinków odbędzie się w piątek, 9 września. Następne będą emitowane pojedynczo. W piątek, 16 września, widzowie będą mogli zobaczyć trzeci odcinek 'Fortu Boyard Polska', w którym, w wyjątkowych konkurencjach, wezmą udział takie gwiazdy jak Maciej Musiał, Dominika Tajner, Michał Milowicz i Agnieszka Kaczorowska, a także sportowcy związani z federacją KSW - Patryk Kaczmarczyk i Daniel Rutkowski.W czwartym odcinku, który będzie miał swoją premierę w piątek, 23 września, o główną wygraną będzie rywalizować muzyk Tymon Tymański, projektant mody Tomasz Jacyków, aktorka Dominika Gwit, a także Michał Piróg, Katarzyna Dziurska oraz Emilian Gankowski.Nowa edycja programu została wyprodukowana przez jednego z czołowych producentów telewizyjnych w Polsce - Endemol Shine Poland i zostanie wyemitowana wyłącznie na platformie streamingowej Viaplay. Nagrania do programu zakończyły się w połowie czerwca tego roku, a uczestników kolejnych czterech odcinków, których emisja zaplanowana jest we wrześniu i październiku, poznamy już niebawem.