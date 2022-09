Bayern chce odzyskać fotel lidera. Weekend z Bundesligą w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Szósta w tym sezonie odsłona Bundesligi w VIaplay

• Czy Bayern Monachium wróci na zwycięski tor, czy SC Freiburg utrzyma pierwszą pozycję w tabeli, a FC Augsburg wydostanie się ze strefy spadkowej?

Na początku sezonu Bayern Monachium wręcz demolował ligowych rywali, ale w ostatnich dwóch występach Bawarczycy wywalczyli zaledwie dwa punkty. Kosztowało to ich utratę pozycji lidera, na którą wskoczyła ekipa z Freiburga.W sobotę mistrzowie Niemiec podejmą VfB Stuttgart, które również liczy na przełamanie niekorzystnej passy. Sytuacja podopiecznych trenera Michaela Wimmera jest jednak zdecydowanie trudniejsza niż Bayernu, bowiem z czterema remisami i porażką zajmują oni dwunastą pozycję w ligowej tabeli.Co mają jednak w tej sytuacji powiedzieć Rafał Gikiewicz i Robert Gumny, którzy przed tygodniem znaleźli się w wyjściowym składzie Augsburga na mecz z Herthą Berlin? Porażka 0:2 zepchnęła ich klub do strefy spadkowej i z pewnością zrobią wraz z kolegami wszystko, aby się z niej wydostać. Szósta seria spotkań rozpocznie się właśnie od starcia Werder Brema - FC Augsburg.Union Berlin to od kilku sezonów rewelacja, a zarazem postrach faworytów w Bundeslidze, ale tak znakomita forma podopiecznych Ursa Fischera na starcie sezonu jest zaskoczeniem dla większości obserwatorów. Trzy zwycięstwa, dwa remisy i jedenaście wywalczonych punktów muszą robić wrażenie na rywalach, choć najbliższy przeciwnik stołecznego klubu, FC Koeln, radzi sobie niewiele gorzej (dwa zwycięstwa i trzy remisy).Warto też zaznaczyć, że na poprawę swojej pozycji w Unionie systematycznie pracuje Tymoteusz Puchacz. Polski obrońca początkowo oglądał mecze swojego zespołu z trybun, ale ostatnio jego nazwisko regularnie pojawia się w szerokim składzie Berlińczyków. Być może otrzyma szansę gry przeciw Kolończykom.W normalnych okolicznościach moglibyśmy liczyć, że w meczu Schalke 04 Gelsenkirchen z VfL Bochum na boisku spotka się dwóch Polaków. Jednak w składzie Schalke nie zobaczymy Marcina Kamińskiego. Obrońca wciąż zmaga się ze skutkami kontuzji odniesionej na jednym z ubiegłotygodniowych treningów. Do zdrowia wraca również pomocnik Bochum Jacek Góralski, który nabawił się urazu również przed tygodniem, w identycznych okolicznościach co Kamiński.Na grę liczy za to Jakub Kamiński. Skrzydłowy Wolfsburga regularnie pojawia się na boisku, czy to jako podstawowy zawodnik, czy jako zmiennik. Być może trener "Wilków" Niko Kovac da też szansę gry Bartoszowi Białkowi, do tej pory napastnik przyglądał się poczynaniom kolegów z trybun lub ławki rezerwowych.Warto zauważyć, że nie licząc Puchacza i Unionu Berlin wszystkie wymienione, "polskie" kluby zamykają ligowe zestawienie. W najtrudniejszej sytuacji jest Bochum, które jako jedyne nie wywalczyło jeszcze nawet punktu.Weekendowy rozkład jazdy czyli znakomici komentatorzy, eksperci i Magazyn BundesligiProgram podsumowujący wydarzenia 6. serii spotkań zobaczymy w niedzielę (11.09) o godz. 20:30. Magazyn Bundesligi to skróty, wywiady, analizy oraz dyskusje z udziałem dziennikarzy, ekspertów i kibiców. Zapraszamy do Viaplay!Mecze 6. kolejki Bundesligi:Piątek (9 września):• 20:30Komentarz: Mariusz Hawryszczuk i Marcin BorzęckiSobota (10 września):• 15:30(studio)Komentarz: Rafał Wolski i Tomasz Urban• 15:30Komentarz: Mariusz Hawryszczuk i Marcin Borzęcki• 15:30Komentarz: Dominik Kania• 15:30Komentarz: Dawid Król i Piotr Majchrzak• 15:30Komentarz: Mateusz Juza i Mateusz Skwierawski• 18:30(studio)Komentarz: Szymon Ratajczak i Wojciech GórskiNIedziela (11 września):• 15:30Komentarz: Szymon Ratajczak i Marcin Borzęcki• 17:30Komentarz: Mateusz Borek i Tomasz Urban