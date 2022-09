Starcia z udziałem Polaków w Serie A i Ligue 1, wyścig F1 - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend ELEVEN SPORTS pokaże mecz Real Madryt - RCD Mallorca, w którym Królewscy będą bronić pozycji lidera ligi hiszpańskiej.

• Dla fanów futbolu z Włoch i Francji zaplanowano transmisje spotkań z możliwym udziałem aż dziewięciu Polaków.

• Z kolei kibice motorsportu będą mogli obejrzeć wyścig F1 o Grand Prix Włoch, zmagania Roberta Kubicy i Jakuba Śmiechowskiego podczas zawodów 6 Hours of Fuji

Po czterech kolejkach nowego sezonu Real Madryt jest liderem LaLiga Santander i jako jedyny ma na koncie komplet zwycięstw. W najbliższy weekend rywalem Królewskich będzie RCD Mallorca, która walczy o miejsce w górnej połowie tabeli. Zespół z Madrytu będzie faworytem, ale o sukces może być trudno, bo drużyna trenera Javiera Aguirre w czterech poprzednich spotkaniach wyjazdowych nie tylko nie przegrała, ale nie straciła nawet bramki! Piłkarze trenera Carlo Ancelottiego zrobią wszystko, by przełamać szczelną defensywę gości, bo tylko kolejna wygrana da im gwarancję utrzymania najwyższej pozycji. Los Blancos liczą szczególnie na Viníciusa Júniora, który utrzymuje świetną formę i trafiał do siatek rywali w każdym z ostatnich czterech występów. Zapowiadają się wielkie emocje!W innej ważnej konfrontacji Atlético Madryt zmierzy się z Celtą Vigo. Obie drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli i starają się dostać na ligowe podium. Piłkarze trenera Diego Simeone słyną z doskonałej gry w obronie, ale tym razem czeka ich sporo pracy, ponieważ na środku ataku gości zagra Iago Aspas, który od początku sezonu znajduje się w wybornej dyspozycji. As Celty ma na koncie pięć bramek i wspólnie z Robertem Lewandowskim przewodzi klasyfikacji ligowych strzelców. Czy Janowi Oblakowi i doświadczonym defensorom gospodarzy uda się powstrzymać sprytnego Hiszpana?SSC Napoli bardzo dobrze rozpoczęło rozgrywki ligi włoskiej i walczy o pozycję lidera tabeli. Spora w tym zasługa Piotra Zielińskiego, który ma już na koncie trzy asysty i jedno trafienie. W ten weekend przeciwnikiem zespołu z Neapolu będzie Spezia Calcio, z którą polski pomocnik lubi rywalizować, a w dotychczasowych występach przeciwko niej strzelił w sumie trzy gole. Zieliński i cała ekipa Azzurrich muszą jednak bardzo uważać, bo w poprzednim spotkaniu z drużyną ze Spezii , które rozegrali na własnym boisku, sensacyjnie przegrali 0:1. Warto dodać, że po stronie gości zagrają Bartłomiej Drągowski, Arkadiusz Reca i Jakub Kiwior, kibice będą mogli zatem zobaczyć na Stadio Diego Armando Maradona aż czterech biało-czerwonych.Do polskiej konfrontacji dojdzie również na Allianz Stadium, gdzie Juventus FC podejmie US Salerintanę Calcio. W szeregach gospodarzy pojawi się Arkadiusz Milik, który rozpoczął ligowe występy w barwach Starej Damy od dwóch goli. Z kolei po stronie gości spore szanse na miejsce w pierwszym składzie ma pozyskany w końcówce okienka transferowego Krzysztof Piątek.RC Lens jest w tym sezonie niepokonane i zajmuje trzecie miejsce w ligowej tabeli, a ESTAC Troyes z tygodnia na tydzień spisuje się coraz lepiej i zbliża się do ścisłej czołówki. Na Stade Bollaert-Delelis gospodarze postarają się o dziewiąty z rzędu mecz bez porażki u siebie. Wiele będzie zależało od spisujących się bardzo dobrze Przemysława Frankowskiego i Łukasza Poręby, którzy odgrywają ważne role w drugiej linii zespołu trenera Francka Haise'a. Szansę na występ ma także wracający po kontuzji Adam Buksa. Po stronie gości kibice będą mogli zobaczyć Mamę Baldé, który został sprowadzony letnim okienku transferowym i imponuje skutecznością. Jego nowa drużyna stanie przed szansą na pierwszą wygraną z Lens od trzech lat.Jednym z hitów weekendu będzie konfrontacja AS Monaco z Olympique Lyonnais. Oba kluby w sumie aż 15 razy sięgały po mistrzostwo Francji. W tym sezonie szczególnie dobrze prezentuje się ekipa z Lyonu, która ma tylko trzy punkty straty do PSG. Sukces w meczu z zespołem z Księstwa mają jej zapewnić Alexandre Lacazette, Tetê, Moussa Dembélé i Karl Toko Ekambi, którzy mieli udział w aż 16 bramkach uzyskanych przez Lyon w obecnych rozgrywkach.FC Porto to aktualny mistrz Portugalii i trzecia drużyna bieżących rozgrywek, a GD Chaves to rewelacyjny beniaminek zajmujący szóste miejsce w tabeli. Starcie tych ekip będzie szlagierem nadchodzącego weekendu w portugalskiej ekstraklasie. Na Estádio do Dragão zespół gospodarzy będzie faworytem, ale goście postarają się sprawić wielką niespodziankę i pokonać utytułowanego rywala po raz pierwszy w historii swoich występów w Liga Portugal. Ozdobą spotkania będzie pojedynek Mehdiego Taremiego z Héctorem Hernándezem, czołowych snajperów swoich klubów w tym sezonie i poważnych kandydatów do korony króla strzelców.FOR NATURE SOLUTIONS APATOR Toruń i ZIELONA-ENERGIA.COM WŁÓKNIARZ Częstochowa rozpoczynają walkę o brązowy medal tegorocznych zmagań w PGE Ekstralidze. Na słynnej Motoarenie gospodarze, z Pawłem Przedpełskim, Patrykiem Dudkiem i Robertem Lambertem na czele, postarają się wypracować zaliczkę przed rewanżem w Częstochowie. Goście na pewno nie ułatwią im zadania, bo są w bardzo dobrej formie, co udowodnili w półfinałowej rywalizacji z MOJE BERMUDY STALĄ Gorzów, kiedy byli bardzo bliscy awansu do finału. W barwach Włókniarza będzie można zobaczyć między innymi Leona Madsena, Kacpra Worynę i Fredrika Lindgrena, najlepiej punktujących zawodników swojej drużyny w obecnych rozgrywkach. W dwumeczu pomiędzy tymi ekipami w sezonie zasadniczym częstochowianie wygrali 52:48. Jak będzie tym razem?W ten weekend kierowcy Formula 1 spotkają się na słynnym torze w Monzy, gdzie stawką ich zmagań będzie Grand Prix Włoch. Zdecydowanym faworytem rywalizacji jest prowadzący w klasyfikacji generalnej Max Verstappen, który w tym sezonie wygrał już dziesięć wyścigów. Jego przewaga nad konkurentami ostatnio wzrosła, ale nadal nie jest na tyle bezpieczna, by Holender mógł świętować swój drugi tytuł mistrza świata w karierze. Jego głównymi konkurentami będą m.in. Charles Leclerc, Carlos Sainz, George Russell i Lewis Hamilton. Czołowi zawodnicy muszą jednak bardzo uważać, bo Autodromo nazionale di Monza jest wymagającym torem i wiele razy dochodziło tam do sensacyjnych rozstrzygnięć. Tak było przed rokiem, kiedy triumfował Daniel Ricciardo, a pozostałe miejsca na podium wywalczyli Lando Norris i Valtteri Bottas. Czy ponownie dojdzie do niespodzianki?to światowy cykl wyścigów samochodowych usankcjonowanych przez Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). W tegorocznej rywalizacji występuje Prema ORLEN Team ze swoim liderem Robertem Kubicą. Zarejestrowany we Włoszech zespół po czterech z sześciu wyścigów zajmuje wysokie, czwarte miejsce w kategorii LMP2 i ma spore szanse na walkę o podium na koniec sezonu. Podczas zawodów na japońskim torze Fuji obok Polaka barw tej ekipy będą bronić Louis Delétraz i Lorenzo Colombo. Wśród ich konkurentów znajdą się między innymi kierowcy polskiego Inter Europol Competition, który bardzo prężnie się rozwija i w klasyfikacji generalnej znajduje się na dziewiątej pozycji. Jego przedstawicielami są Jakub Śmiechowski, Alex Brundle i znany z torów F1 Esteban Gutiérrez.Plan transmisji:Piątek (9 września):• 13:55 FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D'ITALIA 2022:(Eleven Sports 1, studio od 13:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Michał Gąsiorowski, Filip Kapica• 16:55 FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D'ITALIA 2022:(Eleven Sports 1, studio od 16:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Michał Gąsiorowski, Robert Smoczyńskiwe Włoszech: Aldona Marciniak, Mikołaj Sokół• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Mateusz Majak• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Adrian Gątarek• 20:55 LaLiga Smartbank:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Świerżyński• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)Sobota (10 września):• 12:55 FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D'ITALIA 2022:(Eleven Sports 1, studio od 12:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio we Włoszech: Aldona Marciniak, Mikołaj Sokół• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 15:55 FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D'ITALIA 2022: sesja kwalifikacyjna (Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio we Włoszech: Aldona Marciniak, Mikołaj Sokół• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• 16:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Świerżyński, Adrian Gątarek• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Julian Kowalski, Adrian Gątarek• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Marcin Nowomiejskistudio: Mateusz Janiak, Piotr Czachowski• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Sebastian Chabiniak• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Patryk Mirosławski• 23:00, Eleven Sports 1, Eleven Gol Live (Eleven Sports 1)Niedziela (11 września):• 04:00 FIA WEC -(Eleven Sports 1)komentarz: Andrzej Borowczyk, Krystian Sobierajski, Adam Widomski, Sławomir Szymczak• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 12:55 FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D'ITALIA 2022:(Eleven Sports 1)studio: Michał Gąsiorowski, Robert Smoczyńskiwe Włoszech: Aldona Marciniak, Mikołaj Sokół• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniak• 14:55 FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D'ITALIA 2022:(Eleven Sports 1, studio od 14:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Michał Gąsiorowski, Robert Smoczyński, we Włoszech: Aldona Marciniak, Mikołaj Sokół• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Piotr Czachowski• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 4)komentarz: Julian Kowalski, Mikołaj Kruk• 16:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Musiał, Maciej Markowskistudio: Anita Mazur, Robert Kościecha, reporter: Tomasz Lorek• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Tomasz Zieliński• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Gzrywacz, Kuba Ostrowski• 23:00(Eleven Sports 1)Poniedziałek (12 września):• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Dominik Guziak