Nadchodzi "Czas wikingów". Nowa seria National Geographic

Łukasz Szewczyk

• Kanał National Geographic zabiera widzów w wyprawę szlakiem przełomowych odkryć, które rzucą nowe światło na historię znanych nordyckich wojowników.

• Premierowa seria oryginalna "Czas wikingów" ujawnia, kim naprawdę byli i jak żyli najwięksi wojownicy w historii - weryfikuje fakty i obala mity, jakie narosły przez lata wokół tego legendarnego ludu.

W trakcie 300-letniej ekspansji wikingowie prowadzili szeroko zakrojoną kampanię wojenną, podbijając Wielką Brytanię, Irlandię czy Paryż. Tempo, w jakim rozprzestrzeniało się imperium Skandynawów było bezprecedensowe. Znani z bezlitosnego rozlewu krwi wojownicy stali się najbardziej przerażającym ludem w dziejach. Jednak ich historia zawsze była opowiadana z jednostronnego i dziś już nieaktualnego naukowo punktu widzenia, co sprawiło, że obraz wikingów, jaki utarł się w popkulturze, często bywa niekompletny. Dopiero teraz, uwzględniając najnowsze badania i znaleziska bioarcheologiczne możemy odkryć prawdę o tym, kim naprawdę byli. Najnowsza seria National Geographic "Czas wikingów" kompletuje znane fakty i zestawia najnowsze odkrycia z przekazami z mitycznych sag, by ze wsparciem ekspertów przedstawić widzom kompletny obraz skandynawskiego ludu.W nowej, sześcioodcinkowej serii dokumentalnej zespół 17 czołowych badaczy z Irlandii, Wielkiej Brytanii, Norwegii czy Islandii prezentuje swoje przełomowe odkrycia i dostarcza świeżej perspektywy dla historii legendarnych wojowników z północy. Naukowcy patrzą daleko poza ramy obrazu rzezi, terroru i żądzy grabieży, by dotrzeć do fascynującej prawdy o codziennym życiu wikingów. Dzięki starannym badaniom dowiadujemy się m.in. o wybitnych osiągnieciach wojowników, będących wytrawnymi nawigatorami, nieustraszonymi odkrywcami, rzemieślnikami, politykami, poetami i kupcami.- mówi dr Caitlin Ellis z Durham University.Z serii dowiadujemy się również zaskakującej prawdy o ich prekolumbijskich wyprawach do Ameryki czy wysokiej pozycji kobiet w społeczności w porównaniu do pozostałych cywilizacji w tamtym czasie. Badania grobów wskazują, że panie były chowane wraz z bronią, co może wskazywać na ich aktywne uczestnictwo w armii.Seria "Czas wikingów" śledzi prawdę o powstaniu i upadku tej intrygującej społeczności ukazując zupełnie nowy obraz epoki wikingów. Premiera serialu dokumentalnego "Czas wikingów" odbędzie się we niedzielę, 2 października o godz. 22:00 w National Geographic.