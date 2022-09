Wrzesień w Playerze. "Szadź 3", "Herkules", filmy oraz hity TVN i Discovery+

Łukasz Szewczyk

• Premiera 3. sezonu "Szadzi" i nowy serial kryminalny - "Herkules"

• Wielkie powroty "Kuchennych rewolucji", "Hotelu Paradise", "Papierów na szczęście", "Mam Talent" i innych ulubionych formatów

• Głośne dokumenty pod marką discovery+ Originals i filmowe hity

Na jesienne weekendy Player przygotował 3. sezon hitu pod marką Player Original. W nowej serii Wolnicki żyje w ukryciu w małej miejscowości. Dla lokalnych mieszkańców to tajemniczy nieznajomy, który stara się poukładać swoje życie na nowo. Jego mroczna natura nie daje jednak o sobie zapomnieć. Agnieszka Polkowska zostaje zwolniona ze służby, ale sprawa Piotra nie daje jej spokoju. Ten umiejętnie zaciera za sobą ślady i podkłada dowody, które mogą świadczyć o jego śmierci. W nowych odcinkach do obsady dołączają m.in. Magdalena Popławska, Jowita Budnik i Piotr Trojan. Premierowy odcinek w każdy piątek.W serwisie dostępne są już pierwsze odcinki serialu. On nazywa się Nowak. Herkules Nowak (Rafał Maćkowiak). Zawsze wstaje o tej samej godzinie. Jego ulubiony strój to sztruksowa marynarka i wygodne buty. Lubi porządek. Woli nie używać urządzeń, które służą do więcej niż jednej czynności. Marzy o tym, żeby pójść w ślady ojca i zostać policjantem. Podręczniki do kryminologii i kryminalistyki ma w małym palcu. Podobnie jak kodeksy i regulaminy. Niestety już po raz dziesiąty oblał część praktyczną egzaminu. Dlaczego? Herkules jest słaby w emocje. Ma ograniczone zaufanie do wszystkich oprócz siebie. Nie zyskuje przy pierwszym poznaniu, ani drugim. Często sprawia wrażenie niezbyt miłego gościa. Ona ma na imię Sylwia (Weronika Książkiewicz). Na nazwisko Mazur. Jest policjantką, która ostatnio niezbyt dobrze radzi sobie w pracy. Grozi jej przeniesienie do wydziału gospodarczego. Jej relacja z szefem ma status: to skomplikowane. Chaos to jej drugie imię. Ciągle w biegu. Bez makijażu i modnych ciuchów. Kieruje się przede wszystkim sercem i intuicją. Ma niezłe podejście do ludzi. Co wydarzy się kiedy Herkules stanie na jej drodze? Czy jest jakakolwiek szansa, że Ci dwoje będą w stanie się porozumieć?Powróciły także. Jesienny sezon serialu rozpoczął się w chwili, kiedy Marta dowiaduje się od Adama, że będzie miał dziecko z Niną. Marta jest zdruzgotana tą informacją. Mimo, że kocha mężczyznę nad życie, nie wie czy będzie mogła z nim być... Natomiast zawodowo zaczyna jej się układać coraz lepiej, dostaje pracę jako manager restauracji. Niestety lokal mieści się na osiedlu ukochanego, trudno więc unikać jej przypadkowych spotkań... W międzyczasie zupełnie niespodziewanie wpada na przystojnego kardiologa, Dawida (Przemysław Cypryański). Czy zauroczony mężczyzna spróbuje zdobyć serce Marty? Tymczasem rodzina Kowalczyków przeżywa bardzo trudne chwile. Henryk nie poddaje się w walce o firmę. Chce za wszelką cenę znów mieć większość udziałów w Kowalczyk Development i stanąć na czele biznesu. Czy mu się to uda? Czy będzie grał fair? A może, gdy na jaw wyjdzie wstrząsający, rodzinny sekret, zmieni to jego silną pozycję? W Playerze tradycyjnie w każdy czwartek 5 odcinków w prapremierze.ponownie otwiera swoje podwoje dla nowych mieszkańców! Do luksusowej willi nad brzegiem Oceanu Spokojnego, w egzotycznej Panamie, Klaudia El Dursi zaprosi grupę singli. Rozpocznie się miłosna gra, w której będą mieli zaledwie kilka dni, by stworzyć udane związki i przetrwać cotygodniowe "Rajskie rozdania". Rajska miłość zostanie poddana wielu próbom. Szczególnie, gdy pojawi się prawdziwe uczucie, a opuszczenie programu przez jednego z partnerów przerwie romantyczną relację. Uczestnicy zostaną postawieni przed trudnymi wyborami. Czy czekać na swoją połówkę? Czy próbować nawiązać nową relację, by za wszelką cenę pozostać w raju? Miłość czy chęć przetrwania? Miłość czy gra? Miłość czy przyjaźń? A zwycięzcy, którzy trafią do wielkiego finału, odpowiedzą na jeszcze jedno, najważniejsze pytanie: miłość czy pieniądze? Cytując Pana Lektora: "Taki mamy raj!".Z nowymi odcinkami powracają takżeczy. Nowością jest, czyli finansowy rachunek sumienia Polaków - 60% z nas posiada mniejsze lub większe zadłużenie. Chcemy czerpać z życia tu i teraz, więc sięgamy po kredyty, chwilówki, pożyczki, płacimy za przyjemności kartami kredytowymi. W czasach galopujących cen taki styl życia musi się zmienić, ale jak żyć, aby rachunek wyszedł na plus? Kamery programu przez kilka miesięcy będą obserwować jak bohaterowie "Życia na kredycie" sobie radzą, co kupują, z czego rezygnują. I co to oznacza dla ich życia rodzinnego? Bo kiedy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o... pieniądze. W Playerze premierowy odcinek wcześniej niż w TTV.to głośny miniserial dokumentalny obnażający mroczne sekrety rodziny Hammerów. Pierwszy raz o sprawie zrobiło się głośno, kiedy Armie Hammer - wschodzący gwiazdor Hollywood - niespodziewanie został oskarżony o gwałt i kanibalizm. Wkrótce lawinowo zaczęły pojawiać się zeznania innych ofiar aktora. Mocna produkcja dociera do genezy problemu - rodzinnego domu Hammerów, w którym od zawsze panowała przemoc, terror, poniżanie i dziwne upodobania.(od 19 września) to kontynuacja najgłośniejszego rozwodu w Hollywood. Tym razem dwuczęściowy dokument skupi się na sprawie sądowej o zniesławienie, która toczyła się na wokandzie Sądu Najwyższego w Wielkiej Brytanii. Materiał zawiera szokujące nagrania z przesłuchań, przedstawi dowody, prywatne archiwa oraz rozmowy z reprezentantami obu stron.. Niezwykle ambitny i utalentowany Ash po niezbyt udanym występie tanecznym zostaje wyśmiany przez amerykańską grupę Invincible. Chłopak jednak nie poddaje się tak łatwo i wspólnie z nowo poznanym Eddim wyruszają w podróż po Europie w poszukiwaniu najlepszych tancerzy. Ich celem jest stworzenie grupy, która pozwoli im pokonać rywali. Głos serca i rytm ulicy prowadzi ich od gorącej Ibizy, przez Amsterdam, Paryż czy Londyn aż po Rzym! Brakującym ogniwem nowej grupy okazuje się być zdolna i niezwykle seksowna Eva. Jej gorący latynoski temperament i taneczne umiejętności dadzą Ashowi siłę, aby stanąć do ponownego pojedynku przeciwko dawnemu przeciwnikowi - grupie Invincible.Ciepły film dla całej rodziny. Gigi i Rodolphe nauczyli się żyć ze swoją ułomnością. Radzą sobie całkiem nieźle, zwłaszcza że ich córka pomaga im w kontaktach ze społeczeństwem. Nieważne czy małżonkowie idą do lekarza ze wstydliwą damsko-męską sprawą, czy wykonują swoje obowiązki w pracy - Paula zawsze jest przy nich. Dziewczyna ma jednak własne fascynacje. Za namową nauczyciela muzyki decyduje się wziąć udział w konkursie wokalnym. Niestety, ze względu na swoją przypadłość rodzice nie mogą uczestniczyć w tej ważnej dla niej chwili. Czy Paula zdoła ich opuścić i rozpocząć nowe, fascynujące życie? Czy Gigi i Rodolphe zaakceptują świat córki, który nigdy nie będzie dla nich dostępny?. Kiedy Sue Buttons (Allison Janney) przyłapuje męża na zdradzie, jej świat rozpada się na kawałki. Przerażony mężczyzna na jej oczach umiera na zawał serca, a Sue, niewiele się zastanawiając, postanawia zakopać jego zwłoki w ogródku, a następnie zgłosić policji zaginięcie ukochanego małżonka. Gdzie podział się pan Buttons? To pytanie, które za chwilę zadawać będą jej nie tylko policjanci i najbliżsi, ale także żądne sensacji media. Przemiana z gospodyni domowej w lokalną celebrytkę, którą wszyscy otaczają troską i współczuciem, wydaje się być cudownym zrządzeniem losu. Jednak wraz z upływem czasu początkowe pięć minut sławy zmienia się w niekończącą się spiralę kłamstw, w absurdalny sposób wywracających do góry nogami spokojne życie kalifornijskiego miasteczka.. Francja, Dzień Bastylii. W paryskim metrze wybuchają bomby. W mieście rośnie panika. Poszlaki prowadzą do kieszonkowca Michaela Masona. Śledztwem kieruje doświadczony agent CIA, Sean Briar, który przeczuwa, że za zamachem stoi ktoś inny, dużo bardziej niebezpieczny. Ten ktoś doskonale wie, jaki będzie następny krok policji. Odsunięty od śledztwa Briar, rozpoczyna ryzykowną grę. Wbrew swoim zasadom decyduje się na współpracę z kieszonkowcem. Od tej chwili mają 24 godziny i mogą liczyć tylko na siebie. W rolach głównych Idris Elba i Richard Madden.(od 16 września). J. Antonio Bayona, reżyser wizjonerskiego "Sierocińca" i zapierającego dech w piersi filmu "Niemożliwe", zabierze widzów w kolejną podróż. Tym razem do świata wyobraźni. Siedem minut po północy, ekranizacja bestsellerowej powieści Patricka Nessa, to opowieść o chłopcu, który szukając ratunku dla ukochanej mamy wkracza do świata, którego istnienia nawet nie podejrzewa.(od 16 września). Podobno pieniądze szczęścia nie dają, ale wszyscy wiemy, że ich brak mało kogo nastraja do śmiechu. Kiedy więc trafia się ku temu okazja, czemu by nie wyciągać ręki po naprawdę dużą gotówkę...?, Te trzy kobiety różni wszystko. Pochodząca z wyższych sfer Bridget (Diane Keaton) od zawsze zajmowała się jedynie domem i dziećmi, a życie na wysokim poziomie zapewniał jej doskonale zarabiający mąż. Nina (Queen Latifah), samotna matka, od lat ciężko pracuje, aby utrzymać siebie i synów. Młodziutka Jackie (Katie Holmes) to wolny duch, szalona dziewczyna z nadmiarem energii, bez zobowiązań i nie mająca nic do stracenia. Zrządzenie losu sprawia, że te jakże odmienne kobiety spotykają się w Banku Rezerw Federalnych, gdzie pracują na stanowisku... sprzątaczek. Wkrótce połączy je też plan wielkiego skoku na kasę.(od 16 września). T.S. Spivet (Kyle Catlett) mieszka na ranczu w Montanie wraz z matką (Helena Bonham Carter), zafascynowaną morfologią chrząszczy, ojcem - kowbojem (Callum Keith Rennie) i 14-letnią siostrą Gracie (Niamh Wilson), która marzy o zostaniu Miss Ameryki. T.S. jest 10-letnim geniuszem, którego pasją jest kartografia i wynalazki. Pewnego dnia otrzymuje niespodziewany telefon z muzeum Smithsonian z informacją o tym, że został laureatem prestiżowej nagrody Baird za wynalezienie perpetuum mobile. Z tej okazji planowana jest uroczystość na jego cześć, na której on sam ma wygłosić mowę. T.S. wsiada więc potajemnie do pociągu towarowego, by dotrzeć do Waszyngtonu...(od 23 września). Valérie (Valérie Bonneton) i Alain (Dany Boon) przed laty byli małżeństwem. Dziś jedynym wspomnieniem nieudanego związku jest córka, która właśnie skończyła 20 lat i wychodzi za mąż. Alain i Valérie spotykają się na lotnisku, by polecieć do Grecji na jej ślub. Gdy ich lot zostaje odwołany z powodu unoszącego się nad Europą pyłu wulkanicznego znad Islandii, postanawiają przemierzyć trasę drogą lądową. Ze względu na ciepłe uczucia, jakimi darzą się eksmałżonkowie, podróż tę śmiało będzie można nazwać drogą przez mękę.(od 30 września). Rok 1947. Młody Norweg Thor Heyerdahl (Pal Sverre Hagen) opracowuje teorię, podważającą uznawane dotychczas wyniki badań na temat migracji z Azji. Według niego pierwszymi osadnikami na terenie Polinezji byli przybysze z Ameryki Południowej. Aby udowodnić swoją teorię, Thor wyrusza na niebezpieczną wyprawę przez Pacyfik, z Peru w kierunku wysp Oceanii. Podobnie jak pierwsi polinezyjscy osadnicy, pokonuje dystans kilku tysięcy kilometrów na tratwie z drzewa balsa, nazwanej "Kon-Tiki" na cześć inkaskiego boga słońca. Towarzyszy mu pięciu członków załogi: Erik Hesselberg (Odd Magnus Williamson), Bengt Danielsson (Gustaf Skarsgard), Knut Haugland (Tobias Santelmann), Torstein Raaby (Jakob Oftebro) i Herman Watzinger (Anders Baasmo Christiansen). Zaledwie jeden spośród uczestników tej wyprawy zna się na żeglowaniu, a sam Thor odczuwa lęk przed wodą. Jest jednak gotów przełamać swój strach, aby udowodnić swoją teorię i obronić własne przekonania wbrew sceptycyzmowi otoczenia.