Lewy w akcji, szlagier Ekstraklasy, żużlowe finały - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend z Canal+

• Mecz Roberta Lewandowskiego w LaLiga Santander

• Starcia Pogoń - Lech oraz Raków - Legia w PKO BP Ekstraklasie, spotkanie Monaco - Olympique Lyon w Ligue 1 Uber Eats,

• Pierwsze mecze finałowe w PGE Ekstralidze, eWinner 1. Lidze i 2. Lidze Żużlowej

Dziewiątą kolejkę piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy rozpoczną dwa piątkowe spotkania. Zespół Warty Poznań na tydzień przed derbami miasta podejmie KGHM Zagłębie Lubin. Ciekawiej zapowiada się jednak ligowy Super Piątek. Widzew Łódź na własnym stadionie podejmie Cracovię, która z 13 punktami jest podwieszona pod czołówkę tabeli. Zajmuje 4. miejsce, a ostatnio odniosła wysokie zwycięstwo 3:0 nad Rakowem Częstochowa.W sobotę ekstraklasową eskapadę rozpoczniemy od starcia Śląska Wrocław z Lechią Gdańsk. Także w sobotę zmierzą się Radomiak z liderującą w tabeli Wisłą Płock, a Górnik Zabrze w derbach na Górnym Śląsku zagra z Piastem Gliwice.Najważniejsze będą jednak hitowe starcia niedzielne. Obejrzymy w akcji mistrza Polski, Lecha Poznań. Będzie to mecz z dwukrotnym brązowym medalistą poprzednich dwóch sezonów, Pogonią Szczecin. Później dojdzie do szlagieru. Zagra w nim Raków Częstochowa, triumfator rozgrywek o krajowy puchar i superpuchar z sezonów 2020/21 i 2021/22, wicemistrz kraju z poprzednich dwóch lat. Przeciwnikiem będzie nie kto inny, tylko rekordzista w historii PKO BP Ekstraklasy - 15-krotny mistrz Polski, Legia Warszawa. Transmisja od godziny 17:00 w Canal+ Premium. W poniedziałek zakończymy tę serię gier spotkaniem Jagiellonii Białystok z PGE FKS Stalą Mielec.W 5. kolejce LaLiga Santander najciekawiej dla polskiego widza zapowiada się sobotni mecz Cadiz z FC Barcelona. Już w najbliższy weekend na antenie CANAL+ kolejne starcie z udziałem Roberta Lewandowskiego. Polak szturmem wdarł się do jednej z najlepszych piłkarskich lig na świecie. Można powiedzieć wprost, że podbija serca kibiców. Strzelił pięć goli w czterech ligowych spotkaniach i wraz z Iago Aspasem z Celty jest liderem klasyfikacji strzelców. Na kolejne trafienia ma szansę już w najbliższym meczu z Cadiz. Transmisja meczu od 18:25 w Canal+ Premium.Dzień później w innym ciekawie zapowiadającym się spotkaniu Real Betis podejmie Villarreal. W innych meczach 5. kolejki transmitowanych w Canal+ Rayo Vallecano zmierzy się z Valencią, Elche zagra z Athletic Club de Bilbao, a Almeria - z Osasuną.Po 6 kolejkach nowego sezonu Ligue 1 Uber Eats na czele tabeli znajdują się dwa zespoły z taką samą liczbą punktów na koncie. Są to odwieczni rywale: Paris Saint-Germain oraz Olympique Marsylia. Starcia z udziałem obu ekip już w ten weekend w Canal+.W poprzedniej kolejce PSG pewnie pokonało 3:0 zdobywcę krajowego pucharu z poprzedniego sezonu, FC Nantes. Marsylczycy pod wodzą Igora Tudora są, tak samo jak piłkarze ze stolicy, niepokonani w tym sezonie ligowym. Ostatnio rozprawili się z Auxerre, wygrywając 2:0. W 7. serii gier zaprosimy na pięć spotkań. Kylian Mbappe i spółka pojawią się na boisku w sobotę 10 września i zagrają na Parc des Princes z Brest.Najciekawszym spotkaniem będzie jednak starcie potrzebującego zwycięstw AS Monaco (dopiero 10. miejsce w tabeli) z Olympique Lyon. Co ciekawe, przyjeżdżający teraz na Stade Louis II zespół Petera Bosza miał szansę doskoczyć do prowadzącej dwójki w środku tygodnia. Jednak rozegrał zaległe starcie z Lorient i przegrał 1:3.W niedzielę czeka nas pierwsze finałowe spotkanie PGE Ekstraligi. Zmierzą się w nim MOTOR Lublin oraz MOJE BERMUDY STAL Gorzów. W niedzielny wieczór zaprosimy do CANAL+ SPORT5, gdzie pokażemy bezpośrednie zmagania z Gorzowa. Drużyna trenera Stanisława Chomskiego będzie gospodarzem pierwszego ze starć. Główną postacią ma być oczywiście Bartosz Zmarzlik, który w ostatni poniedziałek obronił mistrzowski tytuł indywidualnego mistrza Polski na żużlu.Także w niedzielę zostanie rozegrane finałowe starcie eWinner 1. Ligi. Zaledwie rok po spadku z najlepszej żużlowej ligi świata szansę na powrót otrzyma Stelmet Falubaz Zielona Góra. Przeciwnikiem będzie ekipa Cellfast Wilków Krosno.Oprócz tego, w pełnej żużlowych emocji końcówce tygodnia odbędzie się też pierwszy finałowy mecz w 2. Lidze Żużlowej. To będzie, co ciekawe, pierwszy akcent tego dnia spod znaku speedwaya. Już od godziny 12:50, przed najlepszymi ekipami z wyższych szczebli ligowych, na torze pojawią się zawodnicy SpecHouse PSŻ Poznań oraz OK Bedmet Kolejarza Opole.Plan transmisji:Piątek (9 września):• 18:00 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Glamowski, Wojciech Jagoda• 20:00-23:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Cezary Olbrycht• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Gleń, Grzegorz Mielcarski• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)komentarz: Krzysztof Marciniak, Tomasz Wieszczycki• 23.00(Canal+ Sport 5)Sobota (10 września):• 13:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Michał Mitrut, Wojciecj Jagoda• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Remigiusz Jezierski• 16:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Glamowski, Marek Jóźwiak• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Marcin Rosłoń, Michał Trela• 18:25 LaLiga:(Canal Premium)komentarz: Adam Marchliński, Leszek Orłowski• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Rafał Dębiński, Marcin Baszczyński• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Filip Surma, Michał Bojanowski• 22:15-23:30(Canal+ Sport)Prowadzący: Michał Wodziński• 23.00(Canal+ Sport 5)Niedziela (11 września):• 10:00(Canal+ Sport)prowadzący: Michał Kołodziejczyk• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Filip Surma, Remigiusz Jezierski• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Artur Kwiatkowski, Tomasz Wieszczycki• 12:50 2 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Mateusz Dziopa, Mirosław Jabłoński• 14:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Grzegorz Mielcarski• 14:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Tomasz Smokowski, Michał Bojanowski• 15:00 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)• 16:10 LaLiga:(Canal+ Family)komentarz: Cezary Olbrycht, Leszek Orłowski• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)Komentarz: Adam Marchliński, Maciej Murawski• 19:30-21:00(Canal+ Premium)Prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 19:30 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Maciej Noskowicz, Patryk Malitowski• 20:40 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Glamowski, Igor Lewczuk• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 21:00(Canal+ Premium)prowadzący: Bartosz Ignacik, goście: Josue, Cezary Kucharski• 21:30(Canal+ Sport 5)Prowadzący: Michał Łopaciński• 23.00(Canal+ Sport 5)Poniedziałek (12 września):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Cezary Olbrycht, Radosław Majdan• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Michał Mitrut, Tomasz Lipiński• 23.00(Canal+ Sport 5)