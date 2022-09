Łukasz Szewczyk

• Filmowe i serialowe propozycje Canal+ na wrzesień

• Premiera polskiego serialu "Minuta ciszy", który pokazuje kulisy branży pogrzebowej

Wydarzeniem miesiąca jest premiera polskiego serialu(od 9 września w Canal+ Premium i Canal+ Online). Jest to czarna komedia o prowincjonalnych domach pogrzebowych. Gdy jedyny w okolicy zakład odmawia pochówku Czesława, jego przyjaciel, świeżo emerytowany listonosz Mietek decyduje się wziąć sprawy we własne ręce. To znaczy otworzyć własną firmę, by załatwić wszystko oficjalnie. Nie ma pojęcia jak wiele przed nim stanie wyzwań - zarówno tych czysto urzędowych, jak i kłopotów ze strony konkurencji, która przecież niechętnie spogląda na nowy zakład na swoim terenie. "Minuta ciszy" to przede wszystkim popis wcielającego się w rolę Mietka Zasady Roberta Więckiewicza. Ten pięciokrotny laureat Orłów dostał tu kolejną okazję by zademonstrować swój aktorski kunszt. Na ekranie towarzyszą mu m.in. trzykrotna laureatka Orłów Aleksandra Konieczna i Piotr Rogucki.Wśród serialowych premier produkcja(w Ale kino+ i Canal+ Online). Historia policyjnego śledztwa, które rozgrywa się na pokładzie okrętu podwodnego. Ta sześcioodcinkowa fabuła napisana przez Toma Edge'a ("Crown", "Cormoran Strike") zaczyna się od zniknięcia szkockiego statku rybackiego i równocześnie tajemniczej śmierci na pokładzie atomowego okrętu podwodnego, tytułowego HMS Vigil. Do rozwiązania zagadki zostaje wyznaczona inspektor Amy Silva, która (dosłownie) ląduje na pokładzie okrętu, a tam szybko wchodzi w konflikt z przedstawicielami Królewskiej Marynarki Wojennej. Sama, otoczona przez obcych, głęboko w morskich odmętach mimo wszystko stara się wykonać swoje zadanie i rozwiązać sprawę. Czy to w ogóle możliwe? W główną rolę pani detektyw wcieliła się świetna brytyjska aktorka Suranne Jones znana z głównych ról w serialach "Doktor Foster", "Gentleman Jack" i "Scott i Bailey".Swoją premierę miał także dokument( Canal+ Premium i Canal+ Online) przypominający jak ważną rolę w najnowszej historii świata odegrała Stocznia Gdańska i wydarzenia, które miały tam miejsce ponad czterdzieści lat temu. Dziś, gdy kolejne pokolenia rodzą się i dorastają w wolnej Polsce, gdy dawny podział świata i Żelazna Kurtyna są coraz bardziej zapominane, a to jak naprawdę doszło do zmian i co je zainicjowało coraz bardziej gubi się w głośniejszych narracjach i próbach wypromowania innych miejsc i wydarzeń jako tych przełomowych, takie uporządkowane próby oddania sprawiedliwości temu naprawdę miejscu są bardzo potrzebne. Gdyby nie wydarzenia w Stoczni, gdyby nie takie, a nie inne podejście do sporu z władzą, to cała nasza historia, nie tylko polska, ale europejska mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej.Wśród filmowych propozycji(od 10 września a w Canal+ Premium, od 11 września w Canal+ Online). Eloise marzy, by zostać projektantką mody. Przyjeżdża więc do Londynu i zaczyna studia. Fascynują ją swingujące lata sześćdziesiąte. Do tego stopnia, że zaczyna o nich coraz częściej śnić. A może to jednak nie są sny, a pojawiająca się w nich młoda piosenkarka Sandy nie jest wytworem jej wyobraźni? Ten olśniewający wizualnie film, będący sprawnie skonstruowaną mieszanką gatunków z wyraźnie dominującym ostatecznie klimatem grozy, to dzieło jednego z najciekawszych współczesnych twórców kina popularnego Edgara WrightaNa antenie Canal+ oraz w Canal+ Online dostępny jest już animowany film familijny, którego bohaterką, a nawet superbohaterką jest sympatyczna wombat Maggie. Miłość jej życia Bradley zaginął w tajemniczych okolicznościach i Maggie nie ustaje w poszukiwaniach przyjaciela. Bradley'a nigdzie nie ma, ale Maggie dzięki pewnemu zbiegowi okoliczności staje się lokalną superbohaterką. Nie do końca wierzy w swe możliwości, ale zakłada kostium i zaczyna patrolować ulice. Szybko okazuje się, że nie jest sama, w jej towarzystwie pojawia się pewien supernielot i przemiły koala. Czyżby Maggie znalazła nowy pomysł na życie? A co z Bradleyem? A może to właśnie najlepsza droga do odzyskania przyjaciela?(od 17 września) to pełen emocji film katastroficzny pokazujący całkiem prawdopodobny rozwój wydarzeń nie tak daleko od nas. W ostatnich latach kinematografia norweska wyspecjalizowała się w filmach o potężnych zagrożeniach, które czają się całkiem niedaleko ("Fala", "The Quake. Trzęsienie ziemi"). Teraz ta sama ekipa powraca do nas z kameralną i zarazem spektakularną niczym hollywodzkie produkcje opowieścią o tym, jak groźne mogą być skutki wydobywania ropy z dna Morza Północnego. Wielka katastrofa ekologiczna to tylko jeden z poziomów zagrożenia, o których opowiada produkcja. Jeden z łagodniejszych. Ten film, który zaczyna się od tajemniczego zatonięcia platformy wiertniczej, to dzieło John Andreasa Andersena, który popularność zdobył dzięki familijnemu filmowi "Kapitan Szablozęby i skarb piratów", a potem wyreżyserował wspomniany już "The Quake. Trzęsienie ziemi".Kolejna propozycja to(od 19 września). Internet błyskawicznie kreuje swoje nowe gwiazdy, a potem jeszcze szybciej o nich zapomina. Jak się nią zostaje i co z tego wynika? Oto opowieść, która próbuje zmierzyć się z tym fenomenem. To historia trójki outsiderów, którzy nagle zdobywają sławę - Frankie i Jack pracują w obsłudze klubu komediowego w Hollywood. Ich życie gwałtownie się zmienia, gdy poznają dziwną personę, Linka. Zaczynają nagrywać jego pełne pasji antykomercyjne przemowy, które po wrzuceniu do sieci robią furorę. Cała trójka z dnia na dzień staje się sławna. Czy głoszenie antykomercji może być komercyjne? I jak zachowa się wtedy menadżer klubu?Wśród premier belgisjki thriller(od 26 września). Bruksela to miasto pełne tajemnic. I czasem jakieś odkrycie prowadzi do zdumiewającego i mrocznego finału. Ta historia zaczyna się od znalezienia ręki. Odciętej. W jednym z brukselskich kanałów znajduje ją Kiki, policjantka i zawodowy nurek. Badania wykazują, że rękę ucięto jeszcze za życia ofiary. Szefostwo policji sądzi, że to kwestia mafijnych porachunków, ale Kiki uważa inaczej. Rozpoczyna się śledztwo, które zawiedzie bohaterkę w odmęty sekretów, które wielu uważa za rację stanu. A jakby tego było mało również przeszłość samej Kiki zaczyna grać tu ważną rolę.(od 19 września). Dziś dzięki dotarciu do wielu świadków i odtajnionych dokumentów można dokładnie odtworzyć te wydarzenia. Zmierzył się z tym izraelski reżyser Roman Shumunov ("Tu i teraz", "Berenstein" dokument "Świadkowie Czernobyla"), który w formule miniserialu dokumentalnego precyzyjnie odtwarza wydarzenia tych dramatycznych godzin, jak i cały kontekst polityczny tamtych wydarzeń.(od 12 września). Tytułowa bohaterka tego pełnometrażowego dokumentu to żyjąca na pewnej farmie świnia. Spokojnie, bez żadnych ekstrawagancji, czy nawet ogólnie przyjętych filmowych elementów (muzyki, koloru) obserwujemy jej codzienne życie i jest to seans fascynujący. Ludzie nie są tu istotni - jest Gunda, są jeszcze dwie krowy, jednonoga kura i spokojna codzienność, która pokazana z takiej perspektywy nabiera zupełnie innego wymiaru. Psychiczny świat zwierząt hodowlanych. Brzmi dziwnie jako hasło? Ale jako film sprawdza się wyśmienicie dając widzowi sporą dawkę emocji i pola do interpretacji. I do zastanowienia nad samym sobą i swoimi przyzwyczajeniami.