Waraca "Kabaret na żywo. Młodzi i Moralni" w Polsacie

Łukasz Szewczyk

• Polsat rozpoczyna emisję nowej serii "Kabaret na żywo. Młodzi i Moralni"

• Ponownie gospodarzami programu są Kabaret Moralnego Niepokoju oraz Kabaret Młodych Panów

W wieczory kabaretowe, przygotowane przez dwa czołowe polskie kabarety: Młodych Panów i Kabaret Moralnego Niepokoju będzie sporo satyry z otaczającej nas rzeczywistości, również z polityki. Gospodarzami są liderzy obu kabaretów Robert Górski i Robert Korólczyk.Pierwszym skeczem nowego sezonu był gag "Telewizor" w wykonaniu Kabaretu Moralnego Niepokoju. Urodziny dziadka to będzie wspaniała okazja do tego, aby móc wykrzyczeć sobie prosto w twarz jak bardzo mamy siebie dość. Przy okazji dowiemy się, że zawsze jabłko niedaleko pada od jabłoni...W skeczu "Sauna w PKP - czyli Polskie Koleje Losu" Kabaretu Młodych Panów sprawdzimy czy w PKP wszystko po staremu; w jednym wagonie zepsute ogrzewanie, w drugim klimatyzacja i oczywiście spóźnienia! Gość kabaretowy odcinka Kabaret Czesuaf w gagu "Spis powszechny" nauczy nas jak stopniować przymiotnik "wścibski". Pamiętajmy sąsiedzi wiedzą o nas więcej niż my sami o sobie!W programie zobaczymy nowy show "30 srebrników" - pikantne fakty z życia elit, kto z kim, w co i za ile. Wszystko jest na sprzedaż i wszystko ma swoją cenę. Po tym co usłyszycie, nagarnia Sowy możecie puszczać przedszkolakom na leżakowaniu. Na pierwszy ogień idzie prezes NBP Adam Glapiński! Kiedy twój zawód sprawił ci zawód, to proste - zmień zawód! Jak to zrobić? Dowiesz się w skeczu "Biuro pośrednictwa pracy".Na salony powraca także "Mafia" czyli Polska widziana oczami śląskiego zachodu i mazowieckiego wschodu. Tym razem by pogodzić zwaśnione rody, Mafia postanowiła zorganizować ślub ich dzieci! Czy Panom uda się zażegnać spór o wpływy w kraju? Czy gwara śląska zostanie zrozumiana przez mafię "warszawską"? To spotkanie będzie obfitowało w zaskakujące zwroty akcji!Zobaczymy premierowy cykl "Stacja benzynowa". Ze względu na ceny najlepiej omijać to miejsce szerokim łukiem. Niestety mają tam alkohol, lody, hot-dogi i benzynę... Kto jako pierwszy wpadnie na zakupy? Generał Waldemar Skrzypczak, który chętnie podzieli się swoją strategią wygrania wojny ukraińsko - rosyjskiej z personelem stacji. Oczywiście nie może zabraknąć newsów, czyli "Fakty Autentyczne". W roli prowadzących, nizastąpiony duet rzetelnych dziennikarzy: Ewa Błachnio i Robert Korólczyk. Co tydzień usłyszymy najważniejsze i przede wszystkim najprawdziwsze wiadomości z kraju, i ze świata.Gościem kabaretowym pierwszego odcinka będzie Kabaret Ani Mru Mru. Panów zobaczymyw genialnym skeczu o trzech żeglarzach, dla których żeglarstwo to przede wszystkim... piciew portowych tawernach. Czy tym razem uda im się opuścić port i wyruszyć w piękny rejs?I w tym sezonie za oprawę muzyczną każdego odcinka odpowiadać będzie niezastąpiony zespół Torres Brothers.