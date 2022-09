Polsat i TV4 w Canal+ Oline

Łukasz Szewczyk

• Od poniedziałku(12 września 2022 roku) do oferty serwisu streamingowego Canal+ Online dołączają ogólnodostępne kanały Polsat i TV4.

• Kanały będą dostępne dla wszystkich subskrybentów Canal+ Online bez względu na posiadany pakiet.

Canal+ Online to serwis streamingowy oferujący wiele godzin seriali i filmów na życzenie oraz sport i informacje na żywo na kanałach telewizyjnych. Dodatkowo serwis oferuje dostęp do pakietu Canal+. Ofertę pakietu uzupełnia dostęp do kanałów na żywo, wśród których subskrybenci znajdą teraz również kanały Polsat i TV4.Kanały Polsat i TV4 nie będą dostępne w usłudze Canal+ Online dla abonentów oferty satelitarnej Canal+ oraz dla klientów korzystających z serwisu Canal+ za pośrednictwem innych operatorów.