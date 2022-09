Rekordowa oglądalność US Open. Iga Świątek mistrzynią

Łukasz Szewczyk

• Zakończony turniej US Open cieszył się rekordową oglądalnością na antenach Eurosportu

• Sobotni finał kobiet, w którym Iga Świątek pokonała Ons Jabeur transmitowany równolegle w TVN i Eurosporcie 1 przyciągnął średnio aż 2,65 mln widzów

- powiedziała Dorota Żurkowska, Dyrektor Eurosportu w Polsce i Członek Zarządu TVN Warner Bros. Discovery.Tegoroczne US Open na antenach Eurosportu śledziło rekordowe 4,4 mln widzów! To wynik o aż 63% lepszy niż w ubiegłym sezonie. Podczas transmisji ostatniego turnieju wielkiego szlema w roku Eurosportu 1 osiągnął średni udział w rynku na poziomie 1,32% (+113% względem ubiegłego roku), a Eurosport 2 aż 1,17% przy wzroście rok do roku o 133%.Sobotni finał Iga Świątek - Ons Jabeur oglądało średnio aż 2,65 mln widzów - 1,6 mln w TVN i 1,05 mln w Eurosporcie 1, co dało obu stacjom aż 28,5-procentowy udział w rynku. W kluczowych momentach spotkanie śledziło nawet 3,13 mln osób. Mecz o tytuł w US Open wyprzedził tym samym dwa finały Roland-Garros z udziałem Igi Świątek i był najchętniej oglądaną transmisją Wielkiego Szlema w Polsce w historii.