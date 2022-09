Nowości w Canal+. Nowy dekoder 4K, nowe oferty i dostęp do Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Canal+ wprowadza nowości do oferty

• Nowe promocje i dostęp do serwisu Viaplay

• W ofercie pojawił się także nowy dekoder 4K DualBOX+

4K UltraBOX+ / Fot. Canal+

Canal+ zaprezentował nowe promocje i oferty dla abonentów oferty satelitarnej.to propozycja dla fanów rywalizacji sportowej. Paczka gwarantuje dostęp do kanałów Canal+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, gdzie transmitowane są rozgrywki PKO BP Ekstraklasy (Canal+), Premier League (dwa czołowe mecze w kolejce na antenach Canal+ przez trzy kolejne sezony), La Liga Santander (Canal+ i Eleven Sports), UBER Eats Ligue 1 (Canal+ i Eleven Sports), NBA (Canal+), PGE Ekstraligi (Canal+ i Eleven Sports), eWinner 1. Ligi Żużlowej (Canal+), turniejów cyklu WTA Tour (Canal+), meczów Serie A TIM (Eleven Sports) oraz rozgrywek Ligi Mistrzów UEFA na kanałach Polsat Sport Premium. Na kanałach Canal+ zobaczyć można również oryginalne produkcje CANAL+, w tym m.in. najnowszy serial "Minuta Ciszy", seriale, hity filmowe czy hity prosto z kina.Teraz fani sportu wybierający paczkę sportową zyskają również, w której zobaczą kolejne emocjonujące wydarzenia na żywo, w tym m.in. wszystkie mecze Premier League, Bundesligi, Ligi Europy UEFA, Ligi Konferencji UEFA, gale sztuk walki MMA, w tym KSW czy rozgrywki hokeja na lodzie NHL. Klienci będą mogli również cieszyć się z dostępu do unikalnej oferty Viaplay, która obejmuje nagradzane produkcje Viaplay Originals, hollywoodzkie filmy i seriale oraz treści dla dzieci.Paczka Sport będzie nadal oferowana razem z dostępem do pakietów z kanałami telewizyjnymi oraz dostępem do serwisu Canal+ online dla Abonentów:• Pakiet Entry+ SPORT w cenie 60 zł/mies. (63 kanały, 29 HD, 1 kolekcja VOD, 13 kanałów online)• Pakiet Relax+ SPORT w cenie 80 zł/mies. (86 kanałów, 47 HD, 11 kolekcji VOD, 27 kanałów online)• Pakiet Extra+ SPORT w cenie 110 zł/mies.* (158 kanałów, 104 HD, 54 kolekcji VOD, 62 kanały online)Z oferty Viaplay będzie można korzystać za pośrednictwem aplikacji Viaplay dostępnej na wielu różnych urządzeniach - telewizorach, komputerach, telefonach i tabletach, urządzeniach streamingowych i konsolach do gier. Jeszcze tej jesieni na dekoderach 4K zadebiutuje również dedykowana aplikacja Viaplay. Do momentu pojawienia się aplikacji Klienci Canal+ korzystający z oferty łączonej z Viaplay będą mogli zobaczyć wszystkie mecze Premier League i trzy mecze Bundesligi w każdej kolejce (wybrane przez redakcję sportową Canal+) bezpośrednio w serwisie Canal+ Online oraz na dekoderach 4K.Z dostępu do serwisu Viaplay w promocyjnej cenie będą mogli skorzystać obecni i nowi klienci satelitarni. Warunkiem jest posiadanie w ramach oferty kanałów z rodziny Canal+. Cena za dostęp do aplikacji Viaplay wyniesie wtedy 0 zł przez pierwszy miesiąc i 19 zł w kolejnych miesiącach.13 września do oferty Canal+ wprowadzono również nowy dekoder 4K DualBOX+, który zastąpi nieprodukowany już dekoder 4K UltraBOX+.Dekoder 4K DualBOX+ będzie wykorzystywał najnowsze oprogramowanie Canal, z którego od niedawna korzystają posiadacze poprzedniej wersji dekodera 4K. Nowe oprogramowanie rozszerza możliwości urządzenia i wprowadza nowe funkcje, w tym m.in. pozwala na dostęp do seriali i filmów w kolekcjach VOD po podłączeniu dekodera do internetu, nawet jeśli dekoder nie jest podłączony do anteny satelitarnej.Na dekoderze preinstalowana jest aplikacja Netflix, a niebawem udostępniona zostanie również aplikacja Player. Dostęp do tych usług można kupić w ofertach łączonych z pakietem Canal+.Nowy dekoder będzie oferowany we wszystkich pakietach telewizyjnych już od 5 zł/mies. Dekoder 4K DualBOX+ będzie również oferowany z opcjonalnym dyskiem twardym o pojemności 500GB. Producentem dekodera jest firma ADB.Od 13 września do oferty treści 4K dołączy nowy kanał telewizyjny LOVE NATURE 4K.przybliży widzom piękno i cuda naszej planety, przedstawiając niesamowite historie z całego świata w najwyższej jakości obrazu. Widzowie kanału będą mogli odwiedzić wiele zapierających dech w piersiach miejsc rozsianych po całym globie i oglądać zwierzęta w ich naturalnych siedliskach. Wszystko po to, aby lepiej zrozumieć złożoność życia na ziemi i poczuć jedność z planetą, którą nazywamy domem. Wszystkie inspirujące opowieści ze świata natury będą zlokalizowane na język polski, tak aby widzowie w każdym wieku mogli czerpać z kanału wiedzę na temat tego, co nas otacza.Kanał będzie dostępny bez dodatkowych opłat na pozycji 149 dla wszystkich nowych i obecnych abonentów korzystających z dekoderów 4K i pakietu telewizyjnego Extra+ oraz wyższych. Dodatkowo, abonenci otrzymają wkrótce dostęp do kolekcji programów Love Nature 4K na życzenie, dostępnej na dekoderach 4K.