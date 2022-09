Piąty sezon serialu "Opowieść podręcznej" już w HBO Max (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Elisabeth Moss wraca w kolejnym sezonie dystopijnej opowieści o świecie, w którym kobiety zostały całkowicie podporządkowane władzy.

• Przyspieszona premiera piątego sezonu serialu "Opowieść podręcznej" w HBO Max.

W nowym sezonie June musi zmierzyć się z konsekwencjami zabicia komandora Waterforda. Stara się też na nowo zdefiniować swoją tożsamość i cel. Owdowiała Serena próbuje poprawić swoją pozycję w Toronto, gdy wpływy Gileadu rośną w Kanadzie. Komandor Lawrence współpracuje z Nickiem i Lydią, próbując zreformować Gilead i zdobyć władzę. June, Luke i Moira walczą z Gileadem na odległość, kontynuując misję ocalenia i ponownego spotkania się z Hannah."Opowieść podręcznej" to historia o życiu w dystopijnym Gileadzie - totalitarnym świecie, który powstał na terenie dawnych Stanów Zjednoczonych. Offred (Elizabeth Moss), jedna z niewielu płodnych kobiet znanych w opresyjnej Republice Gilead jako Podręczne, walczy o przetrwanie sprowadzona do roli surogatki potężnego wpływowego Komandora i jego żony.W serialu występują Elisabeth Moss, Bradley Whitford, Yvonne Strahovski, Max Minghella, O-T Fagbenle, Samira Wiley, Ann Dowd, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Sam Jaeger.Serial "Opowieść podręcznej" (The Handmaid's Tale) wyprodukowany został przez MGM Television. Obowiązki producentów wykonawczych pełnią Bruce Miller, Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Daniel Wilson, Fran Sears, Eric Tuchman, Yahlin Chang, Rachel Shukert, Sheila Hockin, John Weber, Frank Siracusa, Steve Stark i Kim Todd. Serial dystrybuowany jest na całym świecie przez MGM. Produkcja powstała na podstawie powieści Margaret Atwood.Dwa odcinki piątego sezonu serialu "Opowieść podręcznej" są już premierowo dostępne w serwisie HBO Max. Kolejne odcinki dodawane będą w czwartki, po jednym (premiera odcinka 3. zaplanowana została w HBO Max na 22 września). Na antenie HBO premierowa emisja pierwszego odcinka serialu odbędzie się 19 września o godz. 21:10.