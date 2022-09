Wraca Liga Mistrzów w piłce ręcznej. Mecze w Eurosporcie i Playerze

Łukasz Szewczyk

• Rozpoczyna się kolejny sezon Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych na kanałach i platformach Eurosportu.

• W najważniejszych klubowych rozgrywkach świata wystąpią dwie polskie drużyny: Łomża Industria Kielce i Orlen Wisła Płock.

• Mecze polskich zespołów oraz największe szlagiery Ligi Mistrzów transmitowane będą na kanałach Eurosportu.

Ubiegły sezon Ligi Mistrzów obfitował w emocje za sprawą drużyny z Kielc, która doszła aż do finału rozgrywek - mistrzowie Polski musieli jednak uznać wyższość Barcelony. Spotkanie decydujące o tytule przyciągnęło do Eurosportu 1 momentami nawet ponad 1,1 mln widzów, przy średniej oglądalności na poziomie 510 tys. osób.Rozpoczynający się w środę sezon będzie równie ciekawy! W Lidze Mistrzów zaprezentują się bowiem dwie polskie drużyny: Łomża Industria Kielce i Orlen Wisła Płock. Spotkania polskich zespołów transmitowane będą na antenach Eurosportu, podobnie jak największe szlagiery europejskiej piłki ręcznej. Każdy mecz Ligi Mistrzów, a także Ligi Europejskiej, dostępny będzie na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.W gronie komentatorów znajdą się m.in. Iwona Niedźwiedź, Marek Rudziński, Krzysztof Bandych, Michał Wszołek i Michał Świrkula. Przy okazji spotkań rozgrywanych w Polsce transmisjom meczów Łomży Industrii Kielce i Orlen Wisły Płock towarzyszyć będzie studio. Prowadzącymi będą Kacper Merk i Łukasz Lasia. Swoją ekspercką wiedzą będą dzielić się byli reprezentanci Polski i gracze miejscowych klubów: w Kielcach Grzegorz Tkaczyk, a w Płocku Bartosz Wuszter.Łomża Industria Kielce znalazła się w grupie B. Na inaugurację rozgrywek zagra z HBC Nantes. Już w drugiej kolejce kielczanie będą mieli okazję do rewanżu za czerwcowy finał - zagrają na wyjeździe z Barceloną. W grupie mistrzów Polski są również: Pick Szeged, Elverum Handball, RK Celje Pivovarna Lasko, THW Kiel i Aalborg Handbold. Z kolei będąca w grupie A Orlen Wisła Płock w pierwszej kolejce zagra z FC Porto, a w drugiej z Paris Saint-Germain Handball. Rywalami Nafciarzy w fazie grupowej będą również SC Magdeburg, GOG, C.S. Dinamo Bukareszt, Telekom Veszprem HC i HC PPD Zagrzeb.Plan transmisji meczów 1. kolejki Ligi Mistrzów w Eurosporcie 1:Środa, 18:45, Pick Szeged - Barcelona, komentarz: Krzysztof Bandych, Iwona NiedźwiedźŚroda, 20:30, Łomża Industria Kielce - HBC Nantes, komentarz: Michał Wszołek, Michał ŚwirkulaCzwartek, 18:45, Telekom Veszprem HC - Paris Saint-Germain Handball, komentarz: Michał Wszołek, Michał ŚwirkulaCzwartek, 20:30, Orlen Wisła Płock - FC Porto, komentarz: Marek Rudziński, Krzysztof Bandych