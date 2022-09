Serial kryminalny "Niech to usłyszą" jesienią w Radiu Zet (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Jesienią na antenie Radia ZET radiowy serial kryminalny "Niech to usłyszą".

• Scenariusz wyszedł spod pióra Wojciecha Chmielarza i Jakuba Ćwieka, a w

• W produkcję zaangażowano plejadę polskich gwiazd m.in.: Mateusza Damięckiego, Karolinę Gorczycę, Andrzeja Grabowskiego, Roberta Makłowicza czy Margaret.

"Niech to usłyszą" to radiowy serial kryminalny w Polsce, napisany i wyprodukowany specjalnie dla Radia ZET. Co ma wspólnego nierozwiązana zbrodnia sprzed lat z porwaniem znanej piosenkarki Maggie (Margaret) i Radiem ZET? Dziennikarskie śledztwo, nagłe zwroty akcji, trudne decyzje i skrywane tajemnice. A wszystko w gwiazdorskiej obsadzie. Na antenie usłyszymy m.in.: Jarosława Boberka, Mateusza Damięckiego, Bartosza Gelnera, Karolinę Gorczycę, Andrzeja Grabowskiego, Roberta Makłowicza i Krystiana Pestę. Pojawią się również dziennikarze znani z Radia ZET, a gościnnie zagra Doda. Za reżyserię i produkcję odpowiadał Krzysztof Czeczot i agencja Make It. Aktor wystąpił również w roli narratora.Na potrzeby serialu Margaret nagrała piosenkę "Niespokojne morze", której premiera odbyła się 11 sierpnia 2022, a teledysk do niej powstał na planie trailera "Niech to usłyszą". W krótkim czasie utwór stał się przebojem granym przez wiele rozgłośni w Polsce. 3 września w wybranych miastach pojawiła się kampania teaserowa wykorzystująca outdoorowe nośniki digitalowe. W promocję zaangażowano również media społecznościowe.- mówi Mariusz Smolarek, redaktor naczelny Radia ZET40-odcinkowy serial "Niech to usłyszą" będzie emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 22:30. Premiera już 26 września. Serial będzie również dostępny na stronie Radiozet.pl oraz na platformie Empik Go w formie 8 odcinkowej serii - nowe docinki co sobotę.20 września wystartuje kampania promująca serial. W trailerze "Niech to usłyszą" zagrali aktorzy występujący w produkcji audio. Wyreżyserował go Miłosz Sakowski, a produkcją zajął się dom produkcyjny Spokój. Powstały trzy wersje spotu - 15, 30 i 45-sekundowe. Kampania obejmuje telewizje ogólnopolskie i kanały tematyczne, sieci kin Helios i Cinema City oraz nośniki reklamy zewnętrznej w wybranych miastach. Za planowanie i zakup mediów odpowiadał Zeinth we współpracy z zespołem promocji Radia ZET.