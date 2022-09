"BOS - Bodnar o Społeczeństwie" w Radiu TOK FM

Łukasz Szewczyk

• Jesienią na antenie Radia TOK FM pojawi się "BOS - Bodnar o Społeczeństwie", czyli nowa audycja prowadzona przez Adama Bondara.

W poniedziałek (19 września 2022 roku) Adam Bodnar dołączy do grona autorów audycji Radia TOK FM. W programie "BOS - Bodnar o Społeczeństwie" będzie rozmawiał z gośćmi na temat bieżących wyzwań dotyczących praworządności, przestrzegania praw człowieka i kondycji społeczeństwa obywatelskiego. Do audycji zapraszani będą eksperci - m.in. działacze organizacji społecznych, a także osoby ze świata kultury i sztuki. A dodatkowo Adam Bondar - w rytmie hip-hopu - postara się przybliżyć odbiorcom znaczenie podstawowych pojęć związanych z przestrzeganiem prawa, zwłaszcza tych, które pozornie wydają się oczywiste.- Chcę pokazać, że o edukację obywatelską musimy się troszczyć każdego dnia, jeśli rzeczywiście chcemy żyć jak wolni ludzie w demokratycznym państwie - wyjaśnia Adam Bodnar.Gościem pierwszej audycji "BOS - Bodnar o Społeczeństwie" będzie Arkadiusz Jakubik. Adam Bodnar chce porozmawiać z aktorem, scenarzystą i reżyserem m.in. o tym, dlaczego ten jest "chory na Polskę" i co to dla niego znaczy.Adam Bodnar to prawnik i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych. Od 2015 do 2021 r. pełnił funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich RP. W latach 2010-2015 był wiceprezesem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej), Stowarzyszeniem im. prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był członkiem rady dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. Za działalność na rzecz ochrony praw człowieka został uhonorowany Nagrodą Rafto oraz Rule of Law Award przyznawaną przez World Justice Project. W kwietniu 2021 r. otrzymał Nagrodę Chair Amnesty International, wyróżniającą osoby wnoszące szczególny wkład w walkę o prawa człowieka. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu prawa.Premierę audycji "BOS - Bodnar o Społeczeństwie" wspiera promocja na antenie Radia TOK FM, na stronie tokfm.pl, na profilach TOK FM w mediach społecznościowych, a także kampania reklamowa w internecie oraz w prasie. Poprzedziły ją działania teaserowe, angażujące odbiorców."BOS" to druga z trzech nowości dostępnych na antenie Radia TOK FM we wrześniu 2022 roku. Pierwszą był felieton kulinarny "Otwarta kuchnia" Pauliny Nawrockiej-Olejniczak, który pojawił się w ramówce stacji po raz pierwszy 12 września 2022 r. o godz. 19:20. Premiera kolejnej propozycji redakcji TOK FM dla słuchaczek i słuchaczy jest zaplanowana na poniedziałek, 26 września.