Gala HIGH League 4 w PPV w Polsat Box i Polsat Box Go

Łukasz Szewczyk

• W sobotę (17 września) w Gliwicach odbędzie się gala HIGH League 4.

• Po raz pierwszy dostęp do wydarzenia mogą wykupić abonenci Polsat Box oraz użytkownicy serwisu Polsat Box Go. Gala będzie dostępna w ramach usługi "pay-per-view" (PPV) w cenie 40 zł

• W gali weźmie udział wiele znanych gwiazd mediów i social mediów.

W Arenie Gliwice podczas walki wieczoru dojdzie do rewanżowego spotkania pomiędzy popularnymi polskimi influencerkami - Natalia "Natsu" Karczmarczyk zmierzy się z Lexy Chaplin o pas wagi muszej kobiet. Po raz pierwszy we freak fightach zaprezentuje się jeden z najlepszych pięściarzy wagi ciężkiej Artur "Szpila" Szpilka. Jego rywalem będzie nieobliczalny i kontrowersyjny streetfighter Denis "Bad Boy" Załęcki. O mistrzowski tytuł niskorosłych będą walczyli broniący trofeum Mateusz "Mini Majk" Krzyżanowski oraz reprezentujący Francję Salim Chiboub.Na gali zostanie wyjaśniony konflikt wzbudzający ogromne emocje w świecie freak fightów pomiędzy Amadeuszem "Ferrarim" Roślikiem a Pawłem "Scarface'em" Bombą. Pojedynek odbędzie się na zasadach NO RULES. Dozwolone będą soccer kicki (kopnięcia w głowę), stompy i łokcie. Debiutująca w oktagonie dziennikarka, aktywistka społeczna i współzałożycielka Stowarzyszenia Forget-Me-Not wspierającego osoby, które doświadczyły przemocy seksualnej, Maja Staśko zmierzy się z kontrowersyjną streamerką Ewą "Mrs. Honey" Wyszatycką.Podczas wydarzenia rękawice skrzyżują znani influencerzy Jakub "Kuba" Nowaszkiewicz i Cezary "Czaro" Nykiel, raperzy - gwiazdor instagramowych live'ów Jose "Josef Bratan" Simao i należący do łódzkiej grupy rapowej "White Widow" Krystian "Macias" Maciaszczyk, a także młodzi, popularni streamerzy - Jakub "Holak" Krawczyk-Holak i Jakub "Kubx" Świtała. Galę otworzy pojedynek byłego strongmana i YouTubera ze "Strong Ekipy" Konrada Karwata z kulturystą Radosławem Słodkiewiczem.Transmisja wydarzenia rozpocznie się w sobotę, 17 września o godz. 19.00.Abonenci i użytkownicy Polsat Box korzystający z dekoderów satelitarnych, w technologii IPTV oraz do odbioru telewizji internetowej mogą zamówić dostęp do gali w cenie 40 zł i oglądać wydarzenie na dedykowanym kanale 333. Zamówienia można składać przez SMS, w serwisie samoobsługowym ipolsatbox.pl, telefonicznie, w aplikacji Sklep dostępnej na wybranych dekoderach.Galę HIGH League 4 internauci z całego świata będą mogli obejrzeć online za pośrednictwem serwisu Polsat Box Go. W Polsce wydarzenie w cenie 40 zł będzie dostępne na komputerach na www.polsatboxgo.pl oraz w aplikacji Polsat Box Go - na urządzeniach mobilnych (Android, iOS i Harmony OS), wybranych Smart TV, Android TV, za pośrednictwem Apple TV, Amazon Fire TV oraz dekoderów. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu np. na ekran TV.Zakupioną w Polsat Box Go galę można obejrzeć na pierwszym urządzeniu, na którym zostanie uruchomiony dostęp. Dostęp ten nie obejmuje platformy Polsat Box.