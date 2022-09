Starcia FC Barcelony z Elche CF i AC Milanu z SSC Napoli szlagierami weekendu w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W ten weekend ELEVEN SPORTS pokaże mecz ligi hiszpańskiej FC Barcelona - Elche CF, w którym Robert Lewandowski stanie przed szansą na poprawienie swojego imponującego dorobku bramkowego w tym sezonie.

• Dużych emocji można spodziewać się także we Włoszech, gdzie dojdzie do szlagierowych konfrontacji AC Milanu z SSC Napoli Piotra Zielińskiego i AS Romy Nicoli Zalewskiego z Atalantą Bergamo.

Po pięciu kolejkach Robert Lewandowski ma na koncie sześć bramek - tak dobrze swoich występów w lidze hiszpańskiej nie rozpoczął żaden inny zawodnik w XXI wieku! Dzięki dobrej grze Polaka oraz jego kolegów FC Barcelona jest wiceliderem tabeli i ma tylko dwa punkty straty do Realu Madryt. W ten weekend RL9 będzie miał spore szanse na poprawienie swojego dorobku, bo Barça zmierzy się na Spotify Camp Nou ze znajdującym się w strefie spadkowej Elche CF. Goście stracili w obecnych rozgrywkach już 13 goli, z czego aż osiem w dwóch ostatnich spotkaniach. Zespół gospodarzy będzie faworytem tej konfrontacji, ale warto pamiętać, że w poprzednim starciu u siebie z tym rywalem wygrał tylko 3:2, a decydujące trafienie padło dopiero w samej końcówce. Czy ekipa z Elche ponownie sprawi Dumie Katalonii problemy?Wydarzenie prosto ze Spotify Camp Nou skomentują Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak, Na stadionie znajdzie się też studio ELEVEN SPORTS, w którym Mateusz Majak, Marcin Gazda i Daniel Sobis podzielą się z widzami opiniami na temat meczu.Na spore emocje zanosi się również na Estadio Benito Villamarín, gdzie trzeci w tabeli Real Betis zmierzy się z beniaminkiem Gironą CF. Béticos wygrali cztery ostatnie spotkania u siebie, nie tracąc przy tym ani jednej bramki. Spora w tym zasługa golkipera Ruiego Silvy oraz stopera Germána Pezzelli. Z kolei w ataku szczególnie groźny jest Borja Iglesias, który miał udział w aż pięciu z ośmiu dotychczasowych trafień swojej drużyny w bieżącym sezonie. Konfrontacja z Gironą nie będzie łatwa, bo goście spisują się od początku rozgrywek nadspodziewanie dobrze i zajmują ósme miejsce w ligowej stawce. Oni zawalczą o swoje pierwsze zwycięstwo z Betisem od 2010 roku.AC Milan i SSC Napoli dobrze rozpoczęły nowy sezon, dzięki czemu Rossoneri zajmują trzecie miejsce w lidze włoskiej, a Azzurri są liderem rozgrywek. Obie ekipy mają tyle samo punktów co Atalanta Bergamo, co sprawia, że walka o pierwsze miejsce w stawce jest niezwykle ciekawa. Skuteczność i widowiskowa gra piłkarzy z Mediolanu oraz Neapolu sprawiają, że ich spotkania często są ekscytujące. Na San Siro dojdzie do pojedynku Charlesa De Ketelaere z Piotrem Zielińskim, kreatywnych pomocników mających wielki wpływ na ofensywne poczynania swoich drużyn. Polak od połowy sierpnia zanotował już trzy trafienia i cztery asysty. Ma również dobre wspomnienia z dotychczasowych występów przeciwko Milanowi, w których zdobył w sumie cztery bramki. Co ciekawe, Napoli nie przegrało wyjazdowego ligowego meczu z ekipą z Mediolanu od ośmiu lat. Czy uda mu się przedłużyć tę imponującą passę?Duże emocje zapowiadają się także w starciu AS Romy z Atalantą Bergamo. Oba kluby są w ścisłej ligowej czołówce i jeśli korzystnie ułożą się dla nich wyniki innych spotkań, to zwycięzca tej konfrontacji może awansować nawet na pierwsze miejsce w tabeli. W zespole gospodarzy warto zwrócić uwagę na rozumiejący się coraz lepiej duet Paulo Dybala - Tammy Abraham, a w drużynie gości na mającego za sobą fantastyczny początek rozgrywek Teuna Koopmeinersa.Wyjazdowe starcie Paris Saint-Germain z Olympique Lyonnais to szlagier weekendu w lidze francuskiej. Paryżanie pozostają w tym sezonie niepokonani i są liderem tabeli, a gospodarze wygrali osiem ostatnich meczów ligowych u siebie i zajmują piąte miejsce. To najskuteczniejsze drużyny obecnych rozgrywek, a wielką atrakcją ich spotkania będzie konfrontacja znakomitych tercetów - Kyliana Mbappé, Leo Messiego i Neymara po stronie PSG z Alexandre'em Lacazette'em, Tetê i Karlem Toko Ekambim w szeregach Lyonu. Cała szóstka od początku kampanii strzeliła już 30 goli i zaliczyła 18 asyst, co plasuje ją w ścisłej europejskiej czołówce.Sporych emocji można spodziewać się również po meczu walczącego o miejsce w górnej połowie tabeli FC Nantes z zajmującym trzecią pozycję RC Lens. W trzech poprzednich starciach pomiędzy tymi zespołami padło w sumie aż 15 bramek. Podobnie powinno być w ten weekend, ponieważ obie drużyny grają ofensywnie i widowiskowo. W barwach gości kibice zobaczą Przemysława Frankowskiego, Łukasza Porębę i Adama Buksę, którzy odgrywają w Lens coraz większe role.Boavista FC jest rewelacją obecnego sezonu ligi portugalskiej i po sześciu kolejkach zajmuje czwarte miejsce w tabeli. W najbliższy weekend jej rywalem będzie Sporting CP, który pomimo mistrzowskich aspiracji rozpoczął rozgrywki poniżej oczekiwań i zajmuje siódmą pozycję. Na Estádio do Bessa Século XXI gospodarze postarają się przełamać niekorzystną serię pięciu przegranych spotkań z zespołem z Lizbony. Ma im w tym pomóc nowy napastnik Róbert Boženík, który trafił do siatki w poprzednim starciu Boavisty na własnym stadionie z FC Paços de Ferreira. Natomiast goście liczą przede wszystkim na Trincão i Pedro Gonçalvesa. Ten pierwszy w dwóch ostatnich występach strzelił w sumie trzy gole, a drugi ma już w tym sezonie na koncie cztery bramki i trzy asysty.Anwil Włocławek kończy przygotowania do nowego sezonu Energa Basket Ligi, który startuje już w przyszłym tygodniu. W ten weekend brązowi medaliści poprzednich rozgrywek zmierzą się w towarzyskim meczu z Bnei Herzylia, aktualnym wicemistrzem Izraela, zdobywcą krajowego pucharu i uczestnikiem zmagań w Basketball Champions League.Plan transmisji:Piątek (16 września):• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Tomasz Zieliński• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Świerżyński, Adrian GątarekSobota (17 września):• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Adrian Gątarek• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 15:30)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Marcin Gazda, Daniel Sobis, Maciej Kruk, Piotr Urban, Adrian Białkowski• 17:00 Koszykówka:(Eleven Sports 3)komentarz: Radosław Spiak, Mirosław Noculak, Piotr Wesołowicz• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Patryk Mirosławski• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Dominik Guziak, Filip Kapicastudio: Mikołaj Kruk• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Świerżyński• 23:00(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukNiedziela (18 września):• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 14:30)komentarz: Piotr Dumanowski, Marcin Nowomiejskistudio: Mikołaj Kruk• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Piotr Czachowski• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski• 14:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Kuba Ostrowski, Adrian Gątarek• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Dominik Guziak, Tomasz Zieliński• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Świerżyński, Adrian Gątarek• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mikołaj Kruk• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 23:00(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz Majak