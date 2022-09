Derby Poznania i derby Madrytu hitami weekendu w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend w Canal+

Dziesiątą kolejkę piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy rozpocznie w Gliwicach. Tydzień po pełnych goli derbach na Górnym Śląsku z Górnikiem Zabrze, drużyna Piasta zagra ze Śląskiem Wrocław. W sobotę - z uwagi na zbliżającą się przerwę na mecze reprezentacji narodowych - zaplanowano aż cztery spotkania. PGE FKS Stal Mielec zagra z Widzewem Łódź, Lechia Gdańsk podejmie Jagiellonię, będący zaledwie punkt za liderami Raków Częstochowa zmierzy się z Radomiakiem, a Cracovia przyjmie u siebie Pogoń Szczecin.W niedzielę najważniejszą pozycją będą popołudniowe derby Poznania. Warta wystąpi w nich formalnie jako gospodarz, choć samo spotkanie odbędzie się na stadionie Lecha Poznań. Obecni mistrzowie Polski zremisowali 2:2 w poprzedniej serii gier z Pogonią Szczecin, wypuszczając zwycięski wynik w ostatnich minutach. Lech zajmuje dopiero dziesiąte miejsce, ale ma też na koncie zaległy mecz. Warta rozegrała o jedno spotkanie więcej, ale ma tyle samo punktów - konkretnie jedenaście. Transmisja tego właśnie meczu od godziny 17:00 w Canal+ Premium. Oprócz tego, w niedzielę zagrają Korona Kielce z Górnikiem Zabrze, jak również Zagłębie Lubin z Wisłą Płock.W 6. kolejce LaLiga Santander Canak+ zaprasza na Estadio Metropolitano. Czas na derby stolicy: Atletico podejmie Real Madryt. Po jednej stronie mamy triumfatora rozgrywek sprzed dwóch sezonów. Po drugiej zaś znajduje się jedyna drużyna w czołowych pięciu ligach europejskich, która wygrała pięć pierwszych spotkań nowego sezonu. Już w najbliższy weekend na naszych antenach hit, który rozgrzeje do czerwoności. Transmisja meczu od 20:55 w Canal+ Sport.Choć "Królewscy" mogą przystąpić do tego starcia bez Karima Benzemy, to patrząc na świetną formę od początku rozgrywek raczej gospodarze powinni się obawiać. Real zdobył Superpuchar Europy, jest liderem tabeli z 15 punktami na koncie, wygrał dwa pierwsze mecze fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA. Atletico zajmuje zaś siódme miejsce i traci pięć "oczek" do przeciwnika z Estadio Santiago Bernabeu. Poprzednie starcie derbowe miało miejsce w maju tego roku, kiedy to piłkarze Carlo Ancelottiego przystąpili do niego już po zapewnieniu 35. tytułu mistrza Hiszpanii. Przegrali wówczas 0:1.Real będzie oczywiście cały czas wypatrywał wyniku, jaki osiągnie będąca o dwa punkty za nim w tabeli Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie. Do gry wejdzie bowiem dzień po spotkaniu ligowym z udziałem Blaugrany. Oprócz tego, w pierwszej czwórce LaLiga Santander znajdują się Real Betis oraz Villarreal. Starcie drużyny Unaia Emery'ego z odwiecznymi rywalami Verdiblancos, Sevilla FC pokażemy także w najbliższy weekend. Transmisja od 16:10 w Canal+ Sport2. Trzecią niedzielną propozycją będzie mecz Osasuny z Getafe. Oprócz tego, zapraszamy w sobotę na mecze Valencii z Cadiz i Athletic Club de Bilbao z Rayo Vallecano.Po 7 kolejkach sezonu Ligue 1 Uber Eats wciąż na czele znajdują się Paris Saint-Germain oraz Olympique Marsylia mające po 19 punktów. Drużyny odpowiednio Christophe'a Galtiera i Igora Tudora wygrały ponownie swoje spotkania i utrzymały dwupunktową przewagę nad trzecim RC Lens z Przemysławem Frankowskim, Łukaszem Porębą i Adamem Buksą w kadrze. PSG pokonało 1:0 Brest, a marsylczycy wygrali ostatecznie 2:1 z Lille, mistrzem Francji sprzed dwóch edycji.Oba zespoły czekają bardzo trudne potyczki. Najpierw w niedzielę zobaczymy na boisku ekipę "Les Olympiens". Podejmą oni drużynę Stade Rennes, która od dwóch lat regularnie reprezentuje ligę francuską w europejskich pucharach. Zajmuje obecnie szóste miejsce, ze stratą ośmiu punktów do liderów.Z kolei PSG czeka wyjazdowy hit przeciwko Olympique Lyon. Gospodarze z Parc OL są akurat po dwóch porażkach: najpierw przegrali z Lorient 1:3, a później w innym szlagierze Ligue 1 pokonało ich Monaco (1:2). Po dobrym początku sezonu, piłkarze Petera Bosza są zatem pod ścianą. Na przełamanie dostają jednak najmocniejszego możliwego rywala.Oprócz tego, w najbliższej kolejce zapraszamy na cztery inne spotkania: Auxerre z wspomnianym Lorient, Lille z Toulouse, Stade Reims z AS Monaco, a także Nantes z Lens.Bardzo dobrze w turnieju WTA 250 Chennai Open radzi sobie Magda Linette. Poznanianka awansowała do ćwierćfinału zmagań w Indiach, pokonując w 1/8 finału Rosjankę Oksanę Sielechmietiewą 6:2, 6:0.Polka przed tym turniejem zajmowała 67. miejsce w światowym rankingu. Teraz zagra o awans do półfinału, ale także właśnie w zestawieniu WTA. Rywalką będzie Kanadyjka Rebecca Marino, która w drugiej rundzie pokonała inną polską zawodniczkę, Katarzynę Kawę. Ćwierćfinał już w piątek, 16 września od godz. 17:00 czasu polskiego. Dzień później przyjdzie pora na mecze półfinałowe (godz. 16:00 i 18:00). Finał zaplanowano na niedzielę, 18 września na godz. 15:30.Plan transmisji:Piątek (16 września):• 11:00 WTA 250 w Portoroz:(Canal+ Sport 2)komentarz: Maciej Zaręba, Klaudia Jans-Ignacik• 13:00 WTA 250 w Portoroz:(Canal+ Sport 2)komentarz: Maciej Zaręba, Klaudia Jans-Ignacik• 15:00 WTA 250 w Portoroz:(Canal+ Sport 2)komentarz: Bartosz Ignacik, Joanna Sakowicz-Kostecka• 18:00 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Żelisław Żyżyński, Michał Trela• 19:00 WTA 250 w Portoroz:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Karpiński, Joanna Sakowicz-Kostecka• 20:00 - 23:00(Canal+ Sport)Prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Marcin Rosłoń, Radosław Majdan• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)komentarz: Krzysztof Marciniak, Michał Bojanowski• 23.00(Canal+ Sport 5)Sobota (17 września):• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Gleń, Michał Żewłakow• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Mitrut, Tomasz Wieszczycki• 16:00 WTA 250 w Portoroz:(Canal+ Sport 2)komentarz: Bartosz Ignacik, Adam Molenda• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Kamil Kosowski• 18:00 WTA 250 w Portoroz:(Canal+ Sport 2)komentarz: Żelisław Żyżyński, Adam Molenda• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Łukasz Wiśniowski, Jakub Kręcidło• 19:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Rafał Dębiński, Grzegorz Mielcarski• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)komentarz: Filip Surma, Marek Jóźwiak• 22:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Michał Wodziński• 23.00(Canal+ Sport 5)Niedziela (18 września):• 10:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 11:00 1 na 1 Extra:(Canal+ Sport)• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Rafał Dębiński, Grzegorz Mielcarski• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Artur Kwitakowski, Igor Lewczuk• 13:20 2 Liga Żużlowa:finał - rewanż (Canal+ Sport 5)komentarz: Michał Mitrut, Patryk Malitowski• 13:55 ​LaLiga:(Canal+ Now)Komentarz: Michał Kornacki, Grzegorz Kaczmarczyk• 14:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Remigiusz Jezierski• 14:55 Ligue 1:(Canal+ Family)komentarz: Filip Surma, Tomasz Wieszczycki• 16:00 eWinner 1. Liga:finał - rewanż, (Canal+ Sport 5)komentarz: Maciej Noskowicz, Mirosław Jabłoński• 16:10 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkała• 17:00 Ligue 1:(Canal+ Family)komentarz: Piotr Glamowski, Tomasz Wieszczycki• 18:00 WTA 250 w Portoroz:(Canal+ Sport)komentarz: Maciej Zaręba, Adam Molenda• 19:30(Canal+ Premium)Prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 20:40 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Tomasz Smokowski, Marek Jóźwiak• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 23.00(Canal+ Sport 5)Poniedziałek (19 września):• 21:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Filip Surma• 22.00(Canal+ Sport)Prowadzący: Tomasz Ćwiąkała• 23.00(Canal+ Sport 5)