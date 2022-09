RMF Classic+ i kina Helios razem. Specjalne pokazy i zniżki

Łukasz Szewczyk

• Platforma radiowa RMF Classic+ nawiązała długofalową współpracę z siecią kin Helios.

• W jej ramach odbędą się pokazy specjalne filmów, w których istotna rolę odegrała ścieżka dźwiękowa.

Dzięki nawiązanej z Helios współpracy, we wszystkich 52 kinach sieci odbędą się specjalne pokazy "RMF Classic+ i Helios prezentują". W ich ramach widzowie będą mogli zobaczyć filmy, w których istotną rolę odgrywa ścieżka dźwiękowa oraz muzyka. Tuż przed pokazami ich uczestnicy zobaczą materiały wideo przygotowane przez dziennikarki RMF Classic, które tworzą audycje i podcasty dla subskrybentów RMF Classic+. Zwrócą w nich uwagę na istotne elementy muzyki filmowej, przedstawią ciekawostki związane z samymi produkcjami oraz opowiedzą o kompozytorach i artystach.Dla widzów w kinach przygotowano ofertę zniżkową na zakup dostępu do platformy RMF Classic+, zaś obecni subskrybenci będą mogli zawalczyć o bezpłatne zaproszenia na filmy. A zobaczyć będzie można m.in. "Avatara" , najnowszą hiperprodukcję Walt Disney Animation Studios pt. "Dziwny świat", czy film biograficzny o Whitney Houston. Przed każdym z pokazów specjalnych w ramach cyklu, użytkownicy platformy będą mogli także wysłuchać specjalnego podcastu, który będzie wprowadzeniem do seansu, a nagrywać go będą eksperci z RMF Classic i sieci Helios.RMF Classic+ to platforma radiowa oferująca subskrybentom dostęp do streamu radia RMF Classic zupełnie bez reklam (bloki reklamowe zastąpione są specjalnie dobraną muzyką). Oprócz tego mają codziennie możliwość wyboru jednej z czterech audycji tematycznych emitowanych tylko w RMF Classic+ w godz. 13-16. Dla subskrybentów są dostępne też podcasty premium, w tym "Lista Przebojów Muzyki Filmowej". Słuchacze zarejestrowani w RMF Classic+ mogą również liczyć na darmowe bilety na wydarzenia kulturalne, książki i kody zniżkowe. Niedawno zawiązana strategiczna współpraca z Wydawnictwem Literackim pozwoliła na przygotowanie specjalnej puli premierowych książek, w tym Olgi Tokarczuk, czy Yuvala Noaha Harariego.