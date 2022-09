Trzeci sezon "Polska z góry. Zamki, dworki i pałace" w Planete+ i Canal+ Online

Łukasz Szewczyk

• Planete+ kontynuuje odkrywanie tajemnic polskich zamków, pałaców i dworów

Polska jest bogata w ziemie niegdyś zamieszkiwane przez królów, książęta i magnatów. Z każdym z tych tajemniczych miejsc wiąże się historia - czasem straszna, czasem wzruszająca. W nowym sezonie serii dokumentalnej "Polska z góry. Zamki, dworki i pałace" widzowie dowiedzą się, jakie opowieści wiążą się z kolejnymi fascynującymi miejscami.W nowym sezonie produkcji widzowie odbędą podróż m.in. do Zamku Czocha w dolnośląskiej miejscowości Sucha. Ta twierdza, której budowa rozpoczęła się jeszcze w 1241 roku, skrywa wiele tajemniczych historii - w tym te o duchach, które według pracowników do tej pory mają przemierzać korytarze zamku.Poznamy również bliżej pałac w Nieborowie w województwie łódzkim. Ten XVII-wieczny przybytek przez większość swojej historii był własnością rodu Radziwiłłów, a przez jego pokoje przewinęły się takie postacie jak Stanisław August Poniatowski, Julian Ursyn Niemcewicz czy Jan Piotr Norblin.Widzowie będą również mieli okazję do bliższego poznania zamków z pogranicza Warmii i Mazur, między innymi w Bezławkach - dawnej siedzibie krzyżackiej przerobionej na kościół, z którą wiąże się legenda o świętym Graalu.Premiera trzeciego, składającego się z 8 odcinków sezonu, już w poniedziałek 19 września na Planete+ o 18:30 oraz w serwisie Canal+ Online.