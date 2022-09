"Perfect Picture" już od 7 października w TVN7. Prowadzącą Patricia Kazadi

Łukasz Szewczyk

• W październiku rusza emisja nowego programu TVN7 "Perfect Picture"

• Osiem osób ze świata telewizji, sportu, mody i muzyki, które na co dzień bardzo często stoją przed obiektywem aparatu, teraz znajdzie się po jego drugiej stronie

Ośmioro śmiałków, którym na co dzień telefon zastępuje aparat, a aplikacja z filtrami profesjonalną postprodukcję zdjęcia, podejmą wyzwanie wykonania najlepszego i najbardziej interesującego kadru, czasem w trudnych, wymagających nie lada poświęcenia, warunkach. Czy wszyscy wyjdą z tej próby zwycięsko? W kim drzemie naturalny talent i ma warunki by zostać zawodowcem? A kto powinien kontynuować przygodę z fotografią jedynie jako hobby? O tym zdecydują profesjonaliści, zasiadający w jury. W pełną pasji podróż po foto świecie, zabierze uczestników i widzów prowadząca program - Patricia Kazadi. Wspierać ją będzie Zofia Promińska - fotografka i artystka wizualna, której zdjęcia i portrety zdobiły okładki największych polskich magazynów.- mówi Katarzyna Mazurkiewicz, Dyrektor Programowa TVN7 & TVN Fabuła.Każdy odcinek show to inne fotograficzne wyzwania. W ramach tematu przewodniego, adepci wykonają dwa zadania konkursowe. Niektóre ekstremalne, wymagające tężyzny fizycznej lub wyjścia poza własną strefę komfortu, inne bazujące na pracy z ludźmi, gdzie liczy się dobra komunikacja i cierpliwość. Sfotografowanie pędzącego auta na torze wyścigowym, sportowca w biegu czy rozbrykanych dzieci będzie na pewno nie lada wyzwaniem. Efekty ich wysiłków zostaną ocenione przez jurorów - zawodowych fotografów i gości odcinka, którym nie umknie żaden, nawet najmniejszy szczegół. Czy uczestnikom uda się wykonać prawdziwe "perfect picture", czyli idealne zdjęcie?- mówi Grzegorz Piekarski, Dyrektor Zarządzający Golden Media Polska.