Player zapowiada 10 serialowych premier do końca 2023 roku

Łukasz Szewczyk

• Player ogłosił, że przez najbliższe półtora roku powstanie 10 seriali pod marką Player Original

• Wśród planowanych tytułów znajdą się premiery oraz kontynuacje

Po pięciu premierach produkcji Player Original od stycznia serwis Player zapowiada kolejne uderzenie. Do końca 2023 r. platforma planuje wyprodukować przynajmniej 10 serialowych premier. Nie zabraknie zupełnie nowych pozycji, jak również kontynuacji tych, które podbiły serca klientów Playera.Wśród najbliższych, zapowiedzianych już premier znajdują się:już w serwisie,- premiera 15 listopada oraz nowość "już w grudniu. W kolejce produkcyjnej czekają m.in. serial inspirowany kryminałem Katarzyny Puzyńskiejoraz- mówi Maciej Gozdowski, szef player.pl.Dziś biblioteka Player Original to m.in.: seria "Chyłka", "Szadź", "Skazana", "Behawiorysta", "Pajęczyna", "Kontrola", "Tajemnica zawodowa", "Żywioły Saszy - Ogień", "Nieobecni", "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", "Mamy to", "Misja". Według badań agencji Kantar Player jest serwisem posiadającym najwięcej i najlepszych polskich seriali.