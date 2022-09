Nowy serial "To nie ze mną" od października w Stopklatce

Łukasz Szewczyk

• W październiku 2022 roku premiera pierwszej fabularnej produkcji Stopklatki

• Serial "To nie ze mną" ma zapewnić widzom rozrywkę, emocje, uśmiech, czasem wzruszenie oraz solidną dawkę inspiracji.

"To nie ze mną". Plakat zapowiadający nowy serial Stopklatki

Tosia i Michał są ulepieni z innej gliny. Ona jest energiczną i niezależną mechaniczką samochodową, on - pełnym ogłady lekarzem, który samotnie wychowuje dwie córeczki. Mimo wszystko los płata figla i postanawia dokonać czegoś pozornie niewykonalnego - zeswatać tych dwoje. A wszystko to w atmosferze skandalu, związanego ze ślubem brata Tosi.Już w pierwszym odcinku "To nie ze mną" Tośka pokazuje pazura, kiedy po raz kolejny odsyła z kwitkiem adoratora i jednocześnie stałego bywalca warsztatu samochodowego ojca. W ferworze przygotowań do ślubu i wesela jednego z braci, Tosia w dość nietypowych okolicznościach poznaje Michała. Mężczyzna skuszony bardzo dobrą ofertą z lokalnej przychodni, dopiero się tam przeprowadził i już zdążył zrobić na Tosi złe, pierwsze wrażenie. Czy zatrze je na ślubie Zosi i Tomka? W drugim odcinku mechaniczka samochodowa będzie musiała posprzątać po katastrofie, która wydarzyła się w kościele. Michał, dość przypadkowy świadek wydarzeń, najchętniej zabrałby córki do domu, ale rusza na pomoc pechowej pannie młodej...Na plakacie promującym serial znaleźli się główni bohaterowie i sprawcy całego zamieszania: aktorka teatralna i rozpoznawalny głos dubbingowy Ada Szczepaniak (Tosia) oraz znany szerszej widowni Adrian Zaremba (Michał). Obok nich pojawiają się także: Katarzyna Ankudowicz, Agata Dudacy, Kamil Szeptycki, Olaf Staszkiewicz. Plakat utrzymany jestw kolorystyce oprawy graficznej serialu.Premiera "To nie ze mną"już w niedzielę, 16 października o godz. 17:00. Emisja po dwa odcinki. Serial będzie również dostępny w serwisie FilmBox+.