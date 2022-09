Wyścigowy weekend na antenie Motowizji

Łukasz Szewczyk

• W ten weekend na antenie Motowizji czekać będą wyścigi sześciu różnych serii wyścigowych.

Większość europejskich mistrzostw spędziła lato odpoczywając. Teraz jednak samochody wracają powoli na tory, zwłaszcza, że trzeba wyłonić nowych mistrzów. Autodromo Nazionale di Monza fanom sportów motorowych przedstawiać nie trzeba. "Świątynia prędkości", jak nazywa się nitkę w Parku Królewskim w Monzy to jeden z najstarszych i najbardziej znanych torów wyścigowych Europy. W ten weekend na włoskim obiekcie zagoszczą między innymi Euroformuła Open oraz International GT Open. Dla obu cykli będzie to przedostatnia runda sezonu 2022.Najciekawiej dla polskich kibiców zapowiadać się będzie rywalizacja w serii dla aut GT3. Tam swój pierwszy pełny sezon jedzie ekipa OLIMP Racing, która jest blisko sporego sukcesu. Na cztery wyścigi przed końcem sezonu Karol Basz i Marcin Jedliński, duet, który będzie reprezentował Polskę na tegorocznych Igrzyskach Sportu Motorowego, prowadzi w klasyfikacji PRO-AM, a do tego jest czwarta w klasyfikacji generalnej. Basz, były kartingowy mistrz świata, regularnie pokazuje świetne tempo pozwalające ekipie z Bielska-Białej walczyć o czołowe pozycje.Trochę bardziej na północ, ale także w niezwykle widowiskowym miejscu, rywalizować będą - także po raz przedostatni w tym roku - zawodnicy niemieckich cyklów ADAC GT Masters oraz Porsche Carrera Cup Deutschland. Areną zmagań w ich przypadku będzie Sachsenring.Relatywnie krótki, ale pełen zmian wysokości tor to miejsce znane przede wszystkim z wyścigów MotoGP. Historia motorsportu w Saksonii sięga 1927 roku, kiedy na ulicach okolicznych miast zorganizowano wyścig motocyklowy o Grand Prix Niemiec. Po zakończeniu II wojny światowej ponownie zaczęto organizować zawody, tym razem jednak jako narodowy wyścig NRD.Po zjednoczeniu Niemiec uznano, że motocyklowe wyścigi drogowe stają się zbyt niebezpieczne, co przyczyniło się do budowy toru permanentnego. Szybko się on znalazł w kalendarzu MotoGP, a przy okazji znacznie częściej w tym rejonie kraju zaczęto organizować wyścigi samochodowe.O tym, żeby kiedyś się ścigać na Monzy czy Sachsenringu marzą kierowcy ROK Cup Poland. W najbliższy weekend zakończą oni swój sezon na Kartodromie Bydgoszcz. Malowniczy obiekt tuż przy brzegu Brdy stanowił już arenę jednej rundy najstarszego polskiego pucharu kartingowego, tak więc zawodnicy będą mogli pokazać, czego się nauczyli podczas poprzednich wizyt.Na koniec weekendu, jak niemal co tydzień, w Motowizji zapraszamy na NASCAR Cup Series. Druga runda fazy playoff rozpoczęła się na Bristol Motor Speedway, gdzie ponownie doszło do niespodzianki - czwarty raz podczas mistrzowskiej części sezonu zwycięzcą został ktoś, kto nie walczy już o tytuł. Dwunastu śmiałków będzie chciało przełamać tą passę na Texas Motor Speedway i wygrać zapewniając sobie awans do Round of 8.Sobota (24 września):• godz. 13.00: ADAC GT Masters 2022 Sachsenring - transmisja wyścigu 1• godz. 14.30 Porsche Carrera Cup Germany 2022 Sachsenring - transmisja wyścigu 1• godz. 16.20: Euroformula Open 2022 Monza - retransmisja wyścigu 1• godz. 17.25: GT Open 2022 Monza - retransmisja wyścigu 1• godz. 19.05: 7 Runda ROK Cup PolandNiedziela, 25 września):• godz. 11.10: Euroformula Open 2022 Monza - transmisja wyścigu 2• godz. 13.00: ADAC GT Masters 2022 Sachsenring - transmisja wyścigu 2• godz. 14.30: Porsche Carrera Cup Germany 2022 Sachsenring - transmisja wyścigu 2• godz. 16.45: Euroformula Open 2022 Monza - transmisja wyścigu 3• godz. 17.50: GT Open 2022 Monza - retransmisja wyścigu 2• godz. 21.30: NASCAR Cup Series 2022 Texas Motor Speedway - transmisja wyścigu