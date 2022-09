Nowa prowadząca "Miasto Kobiet" w TVN Style

Łukasz Szewczyk

• W październiku 2022 roku na antenę TVN Style wraca nowy sezon talk-show "Miasto Kobiet"

• Do grona prowadzących - Marzeny Rogalskiej i Aleksandry Kwaśniewskiej dołączy Ane Piżl

Ane Piżl, Marzena Rogalska i Aleksnadra Kwaśniewska / Fot. TVN

"Miasto kobiet" to jedyna taka przestrzeń telewizyjna w której prowadzące i goście mogą otwarcie poruszać wiele ważnych i często trudnych tematów. W pierwszym premierowym odcinku program odwiedzi Lara Gessler, która niedawno urodziła swoje drugie dziecko. W "Mieście kobiet" opowie o zmaganiach z zaburzeniami odżywiania. Jak je rozpoznać, a potem pomóc osobie, która ich doświadcza? Nie zabraknie też tematu, który szczególnie teraz zaprząta głowę wielu Polaków. Dlaczego pieniądze są nadal tematem tabu? Jak zacząć oszczędzać? Czy każdy dysponując nawet minimalnym budżetem może inwestować swoje środki? O swoim podejściu do funduszy domowych i różnych patentach finansowych opowiedzą Olga Legosz oraz Magda Linke - Koszek.Zastanawialiście się kiedyś w którym momencie można już mówić o przemocy wobec mężczyzn? Czy jest podobnie jak w przypadku kobiet? Okazuje się, że wielu panów jest szantażowanych, obrażanych, a nawet bitych czy wykorzystywanych seksualnie przez swoje partnerki. Dlaczego tak rzadko się o tym mówi, opowie Anna Jastrzębska, prezeska Fundacji Fortior, która na co dzień zajmuje się właśnie tym tematem.W trzecim sezonie do grona prowadzących "Miasto kobiet" dołączyła Ane Piżl. Ratownica medyczna, kitesurfeerka, edukatorka, której misją jest równość i szacunek dla różnorodności. Promotorka języka inkluzywnego, który nikogo nie wyklucza. Otwarcie mówi, że zmieniła imię na neutralne płciowo, bo w jej idealnym świecie orientacja i płeć nie mają żadnego znaczenia. - "Każdy człowiek, niezależnie od płci, ma prawo decydować o wyborze swojej drogi" - deklaruje. Prowadzi profil edukacyjny na IG @ane_ratownica.Na rzecz równości działa od 19 lat. Od 2003 roku bierze udział w projektach promujących tolerancję, równość małżeńską i widzialność osób LGBTQ+ w przestrzeni publicznej. Jest osobą członkowską Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, współpracuje z siecią edukatorów i edukatorek Amnesty International. Ukończyła Gender Studies w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.Szkoli w zakresie języka w odniesieniu do różnych grup mniejszościowych - przede wszystkim wobec osób queerowych oraz osób z doświadczeniem choroby. W 2006 ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Jest także Konsultantką Kryzysową, absolwentką wielu szkoleń dotyczących m.in. zdrowia osób LGBTI+, prawa antydyskryminacyjnego, praw człowieka i przeciwdziałania rasizmowi. Mówi o sobie: "Z wyboru tworzę równość, a nie biję się z nierównością". Jest także pomysłodawczynią akcji: #topfreedompl. W 2015 roku założyła pierwszy w 100% kobiecy team ścigający się w regatach morskich na dużych jachtach, podnosząc tym samym temat sportów i zawodów stereotypowo postrzeganych jako "męskie". W 2017 roku stanęła wraz z załogą na podium mistrzostw Polski i wystartowała w mistrzostwach Europy. Shekle były jedyną w historii polską, kobiecą załogą w morskich regatach klasy ORC. Ane czas wolny przeznacza na sport - uprawiała paralotniarstwo, canyoning, żeglarstwo regatowe, bouldering. Aktualnie 100% wolnych dni spędza na kitesurfingu.