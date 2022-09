Weekend finałów żużlowych w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• W ten weekend poznamy najlepsze drużyny na wszystkich szczeblach polskiego ligowego żużla, w tym w najlepszej lidze świata

• Transmisje w Canal+

Kto będzie lepszy: STAL czy MOTOR? Kibice żużlowi z całej Polski wyczekują drugiego starcia finałowego w sezonie 2022. Będzie to pierwsza okazja do zobaczenia na żywo Bartosza Zmarzlika już w roli trzykrotnego indywidualnego mistrza świata. 27-letni zawodnik przeżywa świetne chwile w tym sezonie: w trakcie Canal+ online Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu obronił też tytuł najlepszego żużlowca w kraju. Powalczy teraz o złoty medal wraz z drużyną z Gorzowa Wielkopolskiego, której barwy będzie reprezentował w niedzielę po raz ostatni.Rywalami będą żużlowcy z Lublina - wśród których gwiazdami są Jarosław Hampel oraz Dominik Kubera, którzy w żółto-biało-niebieskich barwach pojadą też za rok. Choć przegrali pierwsze spotkanie 39:51, to w rewanżu pojadą u siebie, przy wsparciu lokalnej publiczności. Transmisja w niedzielę, 25 września od godz. 18:30 w Canal+ Sport 5 i serwisie Canak+ online.Oprócz emocji związanych z PGE Ekstraligą, pora także poznać ostateczne rozstrzygnięcia na niższych poziomach ligowych. Finały w eWinner 1. Lidze i 2. Lidze Żużlowej napotykają problemy atmosferyczne, stąd też rewanżowe decydujące mecze zostały przełożone. Ostatecznie Stelmet Falubaz Zielona Góra i Cellfast Wilki Krosno (w pierwszym meczu wynik 50:40 dla krośnian) pojadą w sobotę, 24 września. Start meczu o godz. 15:00.Drugoligowy rewanż finałów w Opolu pomiędzy tamtejszym OK Bedmet Kolejarzem i ekipą SpecHouse PSŻ Poznań (pierwszy mecz rozstrzygnięty wynikiem 53:37) został z kolei zaplanowany dzień później, 25 września na godzinę 14:00.Żużlowy weekend w Canal+:Sobota (24 września):• 14:40 Studio przed finałem eWinner 1. Ligi (Canal+ Sport 5)Prowadzący: Piotr Karpiński• 15:00 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Maciej Noskowicz, Mirosław JabłońskiNiedziela (25 września):• 13:50 2 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Maciej Noskowicz, Mirosław Jabłoński• 18:30(Canal+ Sport 5)Prowadzący: Michał Łopaciński/Marcin Majewski• 19:15 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Tomasz Dryła, Patryk Malitowski• 21:15(Canal+ Sport 5)Prowadzący: Michał Łopaciński/Marcin Majewski