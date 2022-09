Gazeta.pl z nową strukturą redakcyjną

Łukasz Szewczyk

• Gazeta.pl zmienia strukturę redakcyjną

• Od października 2022 w Gazeta.pl będą funkcjonować cztery piony kierowane przez czworo zastępców redaktora naczelnego, którym od lipca jest Rafał Madajczak.

• Zmiany mają lepiej dopasować ofertę Gazeta.pl do oczekiwań czytelników

Gazeta.pl to jedyne medium w Polsce z deklaracją redakcyjną opisującą podejście i zasady działania jego dziennikarzy. Portal mocno angażuje się w ważne społecznie akcje, w tym w przeciwdziała zmianom klimatycznym czy prowadzi walkę o prawa kobiet oraz mniejszości. Aby jeszcze lepiej realizować tę misję, redakcja Gazeta.pl będzie teraz podzielona na cztery piony, na czele których staną zastępcy redaktora naczelnego Rafała Madajczaka.- mówi Rafał Madajczak, redaktor naczelny Gazeta.pl. -- dodaje Rafał Madajczak.1 października 2022 roku stanowisko zastępczyni redaktora naczelnego ds. wertykali obejmie Marzena Tabor, zastępczynią redaktora naczelnego ds. wielokanałowości zostanie Sylwia Olczak, natomiast zastępcą redaktora naczelnego ds. zasięgu będzie Krzysztof Kardas. Trwa również rekrutacja na stanowisko szefa czwartego pionu podlegającego redaktorowi naczelnemu - Nowych Treści.będzie odpowiadać za przygotowanie koncepcji organizacji pracy redakcji i jej wdrożenie w zespołach Gazeta.pl, a także za kontrolę efektywności działania serwisów wertykalnych. Będzie czuwać nad pracą zespołów Wiadomosci.Gazeta.pl, Next.Gazeta.pl, Sport.pl, Moto.pl, Weekend.Gazeta.pl oraz działu wideo. Marzena Tabor pracuje w Gazeta.pl od marca br. Dotychczas pełniła rolę dyrektorki projektów contentowych. Przed rozpoczęciem współpracy z Gazeta.pl była m.in. związana z Onet.pl.na nowym stanowisku będzie odpowiadała za współtworzenie koncepcji wzrostu dotarcia do użytkowników oraz prowadzenie efektywnych działań wydawniczych opartych o platformy promocji treści. Będzie mieć bezpośredni wpływ na politykę wydawniczą portalu oraz treści publikowane na stronie głównej Gazeta.pl i w mediach społecznościowych. Wcześniej Sylwia Olczak pełniła funkcję szefowej działu wzrostu, odpowiadając za zwiększanie zasięgów na Facebooku oraz w SEO.w nowej roli będzie odpowiadał za szerokie dotarcie do użytkowników poprzez zwiększenie liczby angażujących ich treści oraz wdrożenie i kontrolę efektywnych działań wydawniczych podążających za obecnymi trendami oraz opartych o model wydawniczy short content. Krzysztof Kardas związany jest z portalem od 2018 r. i do tej pory odpowiadał za content SEO.Dodatkowo, powołany zostanie również dział Nowych Treści. Osoba stojąca na jego czele będzie nadzorować tworzenie treści wykraczających poza standardowe formy dziennikarskie, eksperymentowanie z nowym językiem i współpracę z twórcami treści (content creators). Jej zadaniem będzie również kreowanie wizerunku Gazeta.pl oraz współtworzenie i realizacja superprodukcji dziennikarskich.Zmiany objęły też serwisy informacyjne Gazeta.pl. Od 1 października br. rolę ich redaktorki naczelnej pełnić będzie, związana z Gazeta.pl od 2017 r. Do tej pory była szefową wydawców strony głównej portalu oraz dyrektorką programową. W nowej roli m.in. pokieruje zespołami Wiadomosci.Gazeta.pl oraz Next.Gazeta.pl, a także będzie wspierać redaktora naczelnego w zakresie kreowania treści, realizacji strategii contentowej oraz rozwoju dziennikarzy i dziennikarek redakcji informacyjnych portalu.Jednocześniew nowej roli - Partnerships Director będzie odpowiadał za zewnętrzne partnerstwa Gazeta.pl. Nadal będzie także nadzorował projekt Ukrayina.pl oraz kreatywny aspekt wideo w swojej dotychczasowej roli dyrektora ds. rozwoju treści wideo.