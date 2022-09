Gala Polsat Boxing Promotions 10 na dworcu kolejowym w Polsacie Sport i Super Polsacie

Łukasz Szewczyk

• W sobotę (24 września 2022 roku) dworzec kolejowy Łódź Fabryczna na jeden wieczór zamieni się w arenę pięściarskich zmagań.

• Wszystko za sprawą dziesiątej gali Polsat Boxing Promotions, na której fani obejrzą 9 walk w boksie zawodowym i olimpijskim.

• Wydarzenie sportowe swoim muzycznym występem uświetni legenda polskiego hip-hopu, TEDE.

Osleys Iglesias / fot. Polsat Boxing Promotions

W sobotę 24 września wnętrza jednego z największych i najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie, gościć będą jubileuszową galę grupy Polsat Boxing Promotions. Organizacja, która powstała nieco ponad rok temu, z impetem wkroczyła na pięściarską scenę w naszym kraju i konsekwentnie buduje swoja markę oraz rozwija kariery swoich wychowanków.W walce wieczoru wystąpi przebojowy i niezwykle widowiskowo boksujący podopieczny Polsat Boxing Promotions - Osleys Iglesias. Kubańczyk w Łodzi miał walczyć o miano oficjalnego pretendenta do pojedynku o mistrzostwo świata. Z powodu kontuzji pierwotnie ogłoszonego rywala, Iglesias musi jednak nieco przesunąć w czasie swoje mocarstwowe plany. Dziesięciorundowe starcie z Argentyńczykiem Ezequielem Osvaldo Maderną to dla Iglesiasa doskonała okazja, by zaprezentować swoje wybitne umiejętności na tle dużo bardziej doświadczonego rywala, który oprócz 36 walk zawodowych na koncie ma także występ na igrzyskach olimpijskich.W sobotę boksować będą także utalentowani Aleksander Bereżewski i Miłosz Grabowski. Obaj pochodzą z pobliskich miejscowości i dlatego występ w Łodzi traktują niemal jak domowy. Numer 5 polskiej wagi półśredniej - Aleksander Bereżewski - imponuje sześcioma nokautami we wszystkich sześciu swoich dotychczasowych pojedynkach. Taki wynik wywalczony w większości w starciach z bardziej doświadczonymi rywalami robi wrażenie na Przemysławie Salecie. Były Mistrz Europy ocenił, że. Zdaniem Salety dla Polsat Boxing Promotions nie było innej drogi, jak. Ekspert i komentator pięściarski podkreśla, że. Przemysław Saleta docenia także potencjał wspomnianego Miłosza Grabowskiego. Niepokonany pięściarz z Kalisza w sobotę stoczy swój pierwszy pojedynek na dystansie sześciu rund, co zdaniem Salety idealnie wpisuje się w jego rozwój.- zauważa Saleta.W Łodzi boksować będą także inni podopieczni grupy Polsat Boxing Promotions: Gracjan Królikowski, Niko Zdunowski oraz Max Suske. Ten ostatni to młody mańkut z Niemiec, który niedawno pokonał Remigiusza Runowskiego. Suske to zdaniem Przemysława Salety. Emocjonująco zapowiada się pojedynek Maxa Suske z także niepokonanym, leworęcznym Petro Frolovem, pochodzącym z ukraińskiej Odessy.Pięściarski wieczór 24 września otworzą trzy starcia w formule boksu olimpijskiego z udziałem Jakuba Maścianicy (kategoria do 80 kg), Olafa Szcześniaka (kategoria do 75 kg) i Mike'a Drużgi (kategoria do 60 kg). Muzyczne show podczas gali Polsat Boxing Promotions 10 da legenda polskiego hip-hopu, TEDE, który ma na koncie 18 albumów studyjnych oraz wiele innych wydawnictw. Za swoje muzyczne dokonania TEDE otrzymał wiele nagród i nominacji, a jego płyty wielokrotnie uzyskiwały status złotych oraz platynowych.