"David Beckham: Drużyna w opałach". Premiera w listopadzie w Disney+ (wideo)

Łukasz Szewczyk

• W listopadzie na platformę Disney+ trafi serial oryginalny "David Beckham: Drużyna w opałach"

• W dniu premiery w Disney+ zostaną udostępnione wszystkie cztery odcinki produkcji.

"David Beckham: Drużyna w opałach" to chwytająca za serce opowieść, w której legendarny piłkarz powraca do swoich korzeni we wschodnim Londynie, aby ratować sportową przyszłość Westward Boys - drużyny, która znajduje się na dnie swojej ligi i stoi w obliczu całkowitego z niej wypadnięcia. Jednak nie jest to byle jaka liga... To dokładnie ta sama, w której jako chłopak grał Beckham. Piłkarz podejmie się współpracy z trenerami i młodymi sportowcami, by wspólnymi siłami odmienić losy drużyny. Za produkcję serialu odpowiadają nagrodzona BAFTA i RTS firma produkcyjna Twenty Twenty oraz Studio 99, którego współzałożycielem jest Beckham.W opublikowanym dziś teaserze David Beckham wraca do swoich korzeni z misją pomocy Westward w odniesieniu sukcesu. Jest dla członków drużyny prawdziwym mentorem, udziela im wsparcia i doradza, jak wykonać idealne zagranie w stylu Beckhama.Premiera serialu "David Beckham: Drużyna w opałach" 9 listopada na platformie Disney+."David Beckham: Drużyna w opałach" to kolejna lokalna produkcja Disney+. W samym regionie EMEA zespół Disney International Content and Operations planuje do 2024 roku zrealizować 60 lokalnych produkcji, dlatego kontynuuje współpracę z wybitnymi twórcami i najlepszymi producentami.