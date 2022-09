Mistrzostwa Świata siatkarek w kanałach sportowych Polsatu

Łukasz Szewczyk

• Ruszają Mistrzostwa Świata siatkarek, które organizowane są wspólnie przez Polskę i Holandię.

• Po dwunastu latach w elicie ponownie znalazły się Biało-Czerwone.

• Oficjalnym nadawcą Mistrzostw Świata siatkarek jest Telewizja Polsat, a wszystkie mecze turnieju pokażą Polsat Sport, Polsat Sport Extra i Polsat Sport News.

Mistrzostwa Świata siatkarek odbywają się w terminie 23 września - 15 października. Miastami gospodarzami są Gdańsk, Łódź i Gliwice, a także Arnhem, Apeldoorn i Rotterdam. Biało-Czerwone tylko swoje pierwsze spotkanie, przeciwko Chorwacji, rozegrają w piątek w Arnhem. Kolejne mecze Polek w fazie grupowej, z Tajlandią (27.09), Koreą Południową (28.09), Dominikaną (29.09) oraz Turcją (1.10) odbędą się w Gdańsku. W przypadku awansu do drugiej fazy turnieju Biało-Czerwone grać będą w Łodzi. Gliwice gościć będą dwa mecze ćwierćfinałowe oraz jeden półfinałowy. Mecze o medale odbędą się w Apeldoorn. Polki wracają do światowej elity po 12-letniej nieobecności na Mistrzostwach Świata. Na tym szczeblu Biało-Czerwone najlepiej wypadły w 1952 roku, gdy zdobyły srebro. Cztery lata później, w 1956 roku, oraz w roku 1962 polskie siatkarki zdobywały brąz.W czasie tegorocznych Mistrzostw Świata siatkarek, rozegranych zostanie równo 100 spotkań. W Polsce jedynym nadawcą, który pokaże wszystkie mecze tego turnieju jest Telewizja Polsat. Najatrakcyjniejsze starcia, w tym te z udziałem Polek, oglądać można w Polsacie Sport. Polsat Sport Extra i Polsat Sport News pokażą natomiast mecze innych drużyn. Wszystkie transmisje dostępne są także w platformie streamingowej Polsat Box Go, dzięki której mecze oglądać można na urządzeniach mobilnych, ale także na telewizorach Smart TV i na komputerach.Redakcja sportowa Polsatu ze szczególną uwagą przyglądać się będzie mundialowym poczynaniom Polek. Studio przedmeczowe realizowane będzie bezpośrednio z hal, w których rywalizować będą Biało-Czerwone. Obsługą medialną turnieju zajmuje się kilkudziesięcioosobowy zespół, w dużej mierze oparty na tym który pracował przy Mistrzostwach Świata mężczyzn. Gospodarzami studia będą Jerzy Mielewski i Paulina Chylewska, a wśród ich gości znajdzie się między innymi Jakub Bednaruk. Były siatkarz, a obecnie trener, dał się poznać kibicom na mundialu siatkarzy, gdy przeprowadzał efektowne i trafne wideo analizy taktyczne. W studiu Polsatu Sport zasiądą także wybitne reprezentantki Polski, Dorota Świeniewicz i Joanna Mirek. Ważnym głosem w dyskusji będzie również Łukasz Kruk, były siatkarz, a obecnie działacz żeńskiego klubu z Radomia występującego w najwyższej klasie rozgrywkowej. Przy mikrofonach komentatorskich pracować będą sprawdzeni fachowcy, tacy jak Marek Magiera, Damian Dacewicz, Krzysztof Wanio czy Adrian Brzozowski. Wspierać będą ich także byłe reprezentantki Polski, Joanna Kaczor i Milena Sadurek, były selekcjoner naszej kadry Ireneusz Mazur, olimpijczyk Maciej Jarosz, a także dziennikarze Adam Romański i Robert Małolepszy.Mistrzostwa Świata siatkarek to druga tegoroczna impreza tej rangi obsługiwana przez Telewizję Polsat. Kilka tygodni wcześniej swój mundial mieli siatkarze, a reprezentacja Polski zajęła w nim drugie miejsce. Na mocy popisanej latem 2022 roku umowy, Telewizja Polsat zagwarantowała polskim kibicom dostęp do wszystkich najważniejszych imprez siatkarskich aż do 2032 roku. Oprócz Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy czy Ligi Narodów, widzowie u tego samego nadawcy znajdą także mecze Plusligi, Tauron Ligi, Ligi Mistrzów i Mistrzyń czy Klubowych Mistrzostw Świata, jak również szeregu turniejów siatkówki plażowej.