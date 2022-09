Rusza WP Social News. Codzienne podsumowanie informacji w Messengerze

Łukasz Szewczyk

• Wirtualna Polska ma nową propozycję dla swoich użytkowników.

• WP Social News to narzędzie dostępne bezpośrednio w aplikacji Messenger

WP Social News to narzędzie skierowane szczególnie do osób przeglądających treści internetowe na smartfonach, poprzez platformy social media oraz do tych, którzy chcą na bieżąco otrzymywać najważniejsze informacje, ale brak im czasu na ich wyszukiwanie.Głównym celem nowego rozwiązania jest zapewnienie użytkownikom dostępu do newsów w wygodny i szybki sposób.W ramach produktu mogą zapisać się na dwa rodzaje powiadomień:• Breaking news - najważniejsze informacje z ostatniej chwili• Top 10 - najczęściej czytane artykuły z ostatnich 6 lub 24 godzinPo zapisaniu do WP Social News użytkownik każdego dnia otrzyma wiadomośćw Messengerze z odnośnikami do polecanych przez redakcję artykułów w serwisach.W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji lub zmienić preferencje otrzymywanych powiadomień.Na start narzędzia zaplanowana jest kampania promocyjna na powierzchniach własnych WP oraz na platformie Facebook. To okazja do nawiązania pierwszej interakcji z botem w Messenegerze i zapisania do subskrypcji.Aby zacząć korzystać z WP Social News należy:• wejść na fanpage WP wiadomości, WP SportoweFakty lub money.pl.• kliknąć "Wyślij wiadomość" z ikoną Messenger.• w oknie wiadomości kliknąć "Rozpocznij", gdzie można spersonalizować otrzymywane informacje.Narzędzie działa już w serwisach WP wiadomości, WP SportoweFakty oraz money.pl, a w przyszłości będzie rozwijane o kolejne serwisy.