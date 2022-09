Gwiazdy porno, surogatki, swingersi w trzecim sezonie "Bez tabu" TVN Style

Łukasz Szewczyk

• Jak wyglądają kulisy pracy polskich gwiazd porno i ile zarabiają?

• Czy istnieje coś takiego jak "zdrada kontrolowana"?

• Co można robić w klubie dla swingersów?

• Agata Młynarska pyta wprost o to, o co inni nie pytają lub po prostu boją się zapytać.

Intymność to temat, który nadal budzi kontrowersje, a u tych bardziej wrażliwych wywołuje rumieńce na twarzy. W szkołach brakuje edukacji seksualnej, a rodzice nie zawsze wiedzą jak rozmawiać o niej z dziećmi. W takiej sytuacji głównym źródłem informacji staje się Internet. Jednak to, co możemy tam znaleźć, często przyprawia o gęsią skórkę. Właśnie dlatego wraz z Agatą Młynarską zapraszamy na program, w którym o seksie porozmawiamy mądrze i bez tabu.Stawiamy na rzetelność i fachową wiedzę, a do dyskusji zapraszamy najwybitniejszych ekspertów: seksuologów, psychologów i lekarzy. Po raz kolejny zmierzymy się z najważniejszymi zagadnieniami w sferze intymnej.W trzecim sezonie "Bez tabu" dowiemy się, jak powrócić do seksualności po mastektomii i histerotomii oraz poznamy kulisy pracy aktorów filmów pornograficznych. Jak to jest żyć w otwartym związku w monogamicznym świecie? Co czują surogatki, które noszą w sobie dziecko, które będzie wychowywane przez inne osoby? Czy seksualna "rehabilitacja" jest równie ważna, co chemioterapia czy operacje?Pierwszy odcinek trzeciego sezonu "Bez tabu" w sobotę 1 października o godz. 23.00 na antenie TVN Style.