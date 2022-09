Laura Bączkiewicz reprezentantką Polski w Eurowizji Junior 2022 (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Podczas finału programu "Szansa na Sukces. Eurowizja Junior" wyłoniono młodą wokalistę, która będzie reprezentowała nasz kraj w tegorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2022 w Armenii.

W finale "Szansy na Sukces. Eurowizja Junior" wystąpiło czworo laureatów, troje zwycięzców odcinków tej edycji: Natalia Smaś, Aleksander Maląg, Ida Wargskog oraz Laura Bączkiewicz - zdobywczyni pierwszego w historii programu Złotego Biletu. Wykonawców w studiu wspierały gwiazdy: Viki Gabor, Rafał Brzozowski i Marek Sierocki. W pierwszej części finału każdy z uczestników zaprezentował piosenkę, zgodną z tematem wygranego przez siebie odcinka. Widzowie oraz jury zdecydowali, że do finałowej dogrywki dostali się: Aleksander Maląg i Laura Bączkiewicz. W ścisłym finale młodzi wykonawcy zaśpiewali utwory przygotowane specjalnie na Konkurs Piosenki Eurowizji Junior.O wygranej Laury Bączkiewicz, a tym samym o uzyskaniu przez nią możliwości reprezentowania Polski podczas Eurowizji Junior 2022 zadecydowali widzowie w głosowaniu sms oraz jurorzy. Laura Bączkiewicz zaśpiewała piosenkę pt. "To The Moon".Laura Bączkiewicz śpiewała w odcinku OneRepublic "Run". Ma 11 lat. Mieszka w Koninie. Chodzi do 4 klasy Szkoły Podstawowej w Koninie. Na co dzień uczy się śpiewu w Studiu Piosenki Estradowej Hit. Uwielbia muzykę oraz dubbing. Dubbinguje od ponad 2 lat w różnych bajkach, serialach i filmach. W programie "The Voice Kids" 5 (2021/2022) Laurze udało się znaleźć w finałowej dziewiątce programu.