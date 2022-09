"Pająk Lucas" debiutuje w Polsce w paśmie Cartoonito na kanale Boomerang

Łukasz Szewczyk

• Internetowy hit z ponad 980 milionami wyświetleń i 3,6 mln subskrypcji trafia do nowego pasma dla przedszkolaków - Cartoonito - na kanale Boomerang.

• Premiera serialu "Pająk Lucas"

Puchaty Lucas mieszka w starym wiktoriańskim domu. Ten zabytkowy budynek ma przytulne wnętrze, idealne jako miejsce akcji dla perypetii uroczych postaci z serialu "Pająk Lucas". Główny bohater często rozpoczyna je od zadania pytania: "Zastanawiam się, czy..." i wskakuje w wir przygód, by znaleźć odpowiedź. Mali widzowie mogą bawić się z Lucasem, wspólnie śpiewając piosenki - bohater bardzo lubi je układać i zachęca tym samym odbiorców do poznawania świata przez muzykę.Pajączek ma różnorodnych zwierzęcych przyjaciół: serial podkreśla wartość inkluzywności i wspólnoty. Te równie urocze zwierzątka przemawiają do dziecięcej wyobraźni. To Muszka Findley, trochę nerwowy, ale pełen entuzjazmu kolega Lucasa, który swoją energią mógłby obdzielić jeszcze kilkoro przyjaciół. Towarzyszy mu też buldożka Avocado, prawdziwy 3,5-letni maluch. Ma dokładnie takie nastawienie do świata jak przedszkolak: jest pełna zapału, troszkę niezdarna, a przy tym zabawna i zawsze szczera. Z kolei kameleonica Bodhi nie przepada za długimi przemyśleniami, woli rzucać się w wir przygody, a także uwielbia zastrzyk adrenaliny. Jednocześnie jest przyjacielska i potrafi zapewnić całą grupę, że wszystko będzie dobrze. W zabawach Lucasa uczestniczy też konik morski Łajbek, pszczoła Maizie, rybka Głębinka i sowa Arlo.Emisja nowego codziennie o godz. 13:30 w ramach pasma Cartoonito na kanale Boomerang.