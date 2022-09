18 urodziny RMF Maxx. Nowe logo, zmienione logo, koncert Smolastego

Łukasz Szewczyk

• Z okazji swoich 18. urodzin radio RMF MAXX zmienia logo oraz modyfikuje zapis nazwy, która teraz jest pisana przez dwie litery X.

• W Krakowie odbędzie się jubileuszowy koncert Smolastego

Kolory nowego logo RMF MAXX to melanż neonowego różu i energetycznej czerwieni. Logotyp uwzględnia zarówno nowy znak graficzny "RMF" jak i zmodyfikowany zapis "MAXX" przez dwie litery X.- tłumaczy Jarosław Pioterczak, Dyrektor Programowy RMF Maxx. -- dodaje Pioterczak.Z okazji 18. urodzin 29 września w krakowskim klubie RUST odbędzie się wielka impreza, której główną atrakcją będzie koncert Smolastego - jednego z najpopularniejszych obecnie piosenkarzy, który tworzy muzykę z pogranicza popu i rapu. Na imprezie zagra też Gromee, znany producent muzyki klubowej. Bilety na to ekskluzywne wydarzenie można wygrać wyłącznie w konkursie na antenie RMF Maxxi na stronie rmfmaxx.pl. Prowadzącymi będą Maciek Rock i Irek Jakubek - na co dzień gospodarze porannego programu "Wstawaj, nie udawaj".Pierwsza stacja RMF MAXX rozpoczęła nadawanie dokładnie 27 września 2004 roku. Obecnie sieć składa się z aż 22 stacji lokalnych i regionalnych grających nowe, aktualne przeboje oraz największe hity. W tym roku RMF MAXX osiągnął rekordowe wyniki. W kolejnych letnich miesiącach sieć notowała najwyższe w swojej historii wyniki pod względem: udziału w czasie słuchania (4,4%), średniego dziennego czasu słuchania (146 minut) i znajomości marki (18,8%). Obecnie każdego tygodnia stację włącza 26% Polaków, co daje jej 4. miejsce w rankingu wszystkich rozgłośni w kraju.