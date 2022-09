Interia przejmuje Antyweb.pl. Wzmocnienie Grupy Polsat Plus

Łukasz Szewczyk

• Internetowy serwisy Antyweb.pl dołącza do Grupy Polsat Plus.

• Inwestycja będzie wzmocnieniem Grupy w obszarze nowych technologii.

Bezpośrednio 70% udziałów w spółce Antyweb nabędzie Interia, pozostałe 30% pozostaje w rękach dotychczasowych właścicieli serwisu, Grzegorza Marczaka i firmy Haprin. To co jest kluczowe to fakt, że Grzegorz Marczak, założyciel, twórca i redaktor naczelny serwisu pozostaje w Antyweb.pl i nadal będzie nim kierował i odpowiadał za kwestie redakcyjne.- powiedział Maciej Stec, Wiceprezes ds. Strategii Grupy Polsat Plus.- powiedział Grzegorz Marczak, założyciel i właściciel Antyweb.plAntyweb.pl to jeden z popularniejszych polskich serwisów internetowych poświęconych nowym technologiom. Strona została założona w 2006 jako blog prowadzony jednoosobowo przez Grzegorza Marczaka, który obecnie pełni funkcję redaktora naczelnego i szefa serwisu. W 2011 roku Antyweb pozyskał finansowanie, które pozwoliło na zbudowanie efektywnie działającego pełnowymiarowego serwisu i przełożyło się na znaczące wzrosty odwiedzin i przychodów. Serwis specjalizuje się w tworzeniu autorskich i niezależnych, a jednocześnie skierowanych do szerokiego grona odbiorców treści. Zakres tematyczny artykułów obejmuje obszary elektroniki konsumenckiej, gamingu, nowych mediów, branży IT, startupów, nauki oraz telekomunikacji. Obecnie z serwisem współpracuje ponad 15 autorów.